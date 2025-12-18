Wall Street sube gracias a repunte tecnológico y débil dato de inflación EEUU

Por Johann M Cherian y Shashwat Chauhan

18 dic (Reuters) - Wall Street subió el jueves, gracias a un dato de inflación débil en Estados Unidos que mantuvo vivas las posibilidades de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, mientras que las excelentes previsiones del fabricante de chips Micron apuntaron a una fuerte demanda en inteligencia artificial.

* Los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en el año hasta noviembre, mientras que la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo no publicó los cambios del IPC mes a mes después de que un cierre del Gobierno de 43 días impidió la recopilación de los datos de octubre.

* "El IPC de noviembre fue mucho más bajo de lo esperado (...) es probable que esto suscite dudas sobre ciertos ajustes que tuvieron que hacer los estadísticos dada la falta de los datos de octubre", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth. "En conjunto se trata de un informe positivo, que viene con un asterisco".

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 52,48 puntos, o un 0,78%, a 6.773,91 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 311,60 puntos, o un 1,37%, a 23.004,92 unidades. El índice Promedio Industrial Dow Jones subió 69,36 puntos, o un 0,14%, a 47.955,33 puntos.

* A la cabeza de los valores tecnológicos se situó Micron Technology, que se dispararon tras pronosticar unos beneficios trimestrales casi el doble de lo que esperaban los analistas gracias a la fuerte demanda relacionada con la inteligencia artificial.

* Empresas como SanDisk y Western Digital también subieron, mientras que el índice de semiconductores Philadelphia SE también cerró al alza.

* Oracle subió, recuperándose de la caída del miércoles, cuando los planes de financiación de un centro de datos Stargate provocaron una liquidación de sus acciones. (Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)