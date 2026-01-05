Wall Street sube gracias a sector energético tras ataques en Venezuela; Dow toca pico

Por Purvi Agarwal y Nikhil Sharma

5 ene (Reuters) - Wall Street subió el lunes, en una sesión en la que el Dow Jones alcanzó un máximo histórico por el alza de las acciones financieras, mientras que las empresas de energía repuntaron tras un ataque militar de Estados Unidos que llevó a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

* Los inversores apuestan a que la acción contra el liderazgo de Venezuela permitirá a las empresas estadounidenses acceder a las mayores reservas de petróleo del mundo.

* El Gobierno del presidente Donald Trump planea reunirse con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses esta semana para discutir el impulso a la producción venezolana.

* El índice energético del S&P subió a su mayor nivel desde marzo de 2025, con los pesos pesados Exxon Mobil y Chevron cerrando en alza.

* Los valores relacionados con la defensa también avanzaron tras la acción militar de Washington. Lockheed Martin y General Dynamics subieron; mientras que el índice más amplio aeroespacial y de defensa alcanzó un máximo histórico.

* Tesla subió tras siete sesiones consecutivas de pérdidas. Nvidia y Apple bajaron.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 43,67 puntos, o un 0,64%, a 6902,14 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 161,66 puntos, o un 0,7%, a 23.397,29 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 595,07 puntos, o un 1,23%, a 48.977,46 puntos.

* Goldman Sachs JPMorgan Chase alcanzaron máximos históricos. (Editado en español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)