Wall street sube gracias al impulso de las tecnológicas

Por Devik Jain

24 mar (Reuters) - Las acciones tecnol贸gicas levantaron el jueves a los principales 铆ndices de Wall Street tras la fuerte ca铆da de la sesi贸n anterior, mientras los inversores estaban pendientes de una reuni贸n de l铆deres occidentales por la crisis en Ucrania.

* Diez de los 11 principales sectores del S&P avanzaban, con la energ铆a, tecnolog铆a y materiales entre los que m谩s ganaban.

* "Se trata de la cl谩sica compra en la baja y ha permitido a la gente a帽adir algunas posiciones b谩sicas como Apple, que son una buena historia de largo plazo, a precios m谩s baratos", dijo Greg Swenson, socio fundador de Brigg Macadam

* "Esto va a continuar mientras haya estas tensi贸n geopol铆tica por la guerra en Ucrania y luego siga la volatilidad en el petr贸leo y el gas", agreg贸.

* El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, particip贸 el jueves en una sesi贸n a puerta cerrada con los aliados europeos en una cumbre especial de la OTAN, cuando se debate si imponer m谩s sanciones energ茅ticas a Rusia por su invasi贸n de Ucrania.

* La reuni贸n ocurre cuando Estados Unidos est谩 aumentando la presi贸n sobre Mosc煤 con sanciones a decenas de empresas de defensa rusas, a cientos de miembros de su parlamento y al presidente ejecutivo del mayor banco del pa铆s.

* Los valores de crecimiento Alphabet Inc, Apple Inc, Tesla Inc, Meta Platforms y Nvidia Corp ganaban entre un 0,7% y un 4,5% para proporcionar el mayor impulso a los 铆ndices S&P 500 y Nasdaq.

* A las 1525 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sub铆a 202,45 puntos, o un 0,59 por ciento, a 34.560,1 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 28,52 puntos, o un 0,64 por ciento, a 4.484,76 unidades. El Nasdaq ganaba 71,848 puntos, o un 0,52 por ciento, a 13.994,452 unidades. (Reporte de Devik Jain en Bengaluru; editado en espa帽ol por Carlos Serrano)