Wall Street sube gracias al impulso del repunte tecnológico

Por Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan

22 dic (Reuters) -

Las bolsas estadounidenses iniciaron con una nota positiva una semana acortada por las festividades navideñas, ya que los valores tecnológicos seguían subiendo gracias al renovado entusiasmo por la inteligencia artificial, mientras los inversores esperan datos económicos clave en los próximos días.

* A las 14:36 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 180,3 puntos, o un 0,37%, a 48.315,1 unidades; el índice S&P 500 ganaba 28,87 puntos, o un 0,42%, a 6.863,4 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 96,7 puntos, o un 0,41%, a 23.404,3 unidades.

* El repunte de los valores tecnológicos que comenzó a fines de la semana pasada, impulsado por las excelentes previsiones de Micron Technology y un informe benigno sobre la inflación, ha dejado al S&P y al Dow a cerca de un 1% de su máximo histórico de cierre del 11 de diciembre.

* Micron mejoraba un 2%, mientras que otros fabricantes de chips también avanzaban, y el índice de semiconductores SE de Filadelfia subía un 1,1%.

* "Hubo un rápido retroceso en muchas empresas y ahora, de repente, se considera una oportunidad de compra y esa tendencia va a continuar porque los beneficios son muy sólidos", dijo Hank Smith, de Haverford Trust.

"No creo que sea análogo a lo que ocurrió a fines de los 90 con el boom de Internet, cuando muchas de esas empresas se olvidaron de los beneficios".

* Nvidia ha dicho a sus clientes chinos que pretende empezar a enviar sus chips de IA, los segundos más potentes, a China antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, a mediados de febrero, según informó Reuters, citando a personas conocedoras del asunto. El fabricante de chips subía un 1,2% en su última cotización.

* Tesla sumaba un 2,7%, hasta un máximo histórico, después de que la Corte Suprema de Delaware restableció el paquete salarial de 2018 de su presidente ejecutivo, Elon Musk.

* El optimismo en torno a la IA, la resistencia de la economía estadounidense y la relajación de la política monetaria han encaminado a los tres principales índices hacia su tercer año consecutivo de ganancias, con el S&P 500 subiendo más de un 15%. El indicador del miedo en Wall Street, el índice de volatilidad CBOE, también alcanzó su nivel más bajo desde septiembre.

(Editado en español por Carlos Serrano)