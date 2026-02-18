Wall Street sube gracias al repunte de acciones tecnológicas, mercado espera minutas de la Fed

Por Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit

18 feb (Reuters) - Los índices bursátiles estadounidenses subían el miércoles, ya que las acciones tecnológicas prolongaban sus ganancias tras la reciente debilidad, mientras los inversores esperaban las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal para obtener información sobre la trayectoria de las tasas de interés

* Wall Street se ha visto sacudido este mes por la preocupación de que la rápida mejora de las herramientas de inteligencia artificial pueda alterar los modelos de negocio, lo que ha provocado ventas masivas en sectores que van desde el software hasta el transporte por carretera

* A las 1525 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 280,91 puntos, o un 0,57%, a 49.817,82 unidades, el índice S&P 500 ganaba 51,39 puntos, o un 0,75%, a 6.896,03 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 255,39 puntos, o un 1,13%, a 22.833,77 unidades

* Las acciones tecnológicas de gran capitalización y las vinculadas a la inteligencia artificial en general también perdían terreno ya que los inversores exigían pruebas más sólidas de que las fuertes inversiones en tecnología estaban impulsando de forma tangible los ingresos y los beneficios

* "En realidad, no hemos visto una gran caída, solo mucha volatilidad diaria, lo que implica que el mercado se encuentra más bien en una encrucijada y a la espera de algún tipo de catalizador alcista o bajista que lo impulse... en una nueva dirección", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA

* La mayoría de las acciones de megacapitalización y crecimiento subían durante la jornada, con Nvidia ganando un 1,5%, después de que la empresa anunció que había firmado un acuerdo plurianual para vender a Meta Platforms millones de sus chips de inteligencia artificial actuales y futuros. Amazon.com avanzaba un 1,6%, mientras que Alphabet y Microsoft registraban ligeras alzas

* Los índices de materiales y energía del S&P 500 avanzaban un 0,6% y un 1,1%, respectivamente, recuperándose de las pérdidas de la sesión anterior

* Por el contrario, las caídas de las acciones del sector sanitario y de los productos básicos de consumo limitaban las ganancias, con el gigante minorista Walmart bajando un 1,3% antes de la publicación de sus resultados el jueves

* Se espera que a las 1900 GMT se publiquen las minutas de la reunión de política monetaria de enero de la Fed, en la que mantuvo estable su tasa de interés principal. Los operadores valoran en alrededor del 63% la probabilidad de un recorte de tasas de al menos 25 puntos básicos en la reunión de junio, la primera con probabilidades superiores al 50%, según la herramienta FedWatch de CME. (Reporte de Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit en Bangalore; edición de Pooja Desai y Saumyadeb Chakrabarty.)