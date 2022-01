Wall street sube impulsado por acciones tecnológicas tras testimonio de powell

(Actualiza con detalles, comentarios de Powell; cambia redacci贸n)

Por Bansari Mayur Kamdar y Shreyashi Sanyal

11 ene (Reuters) - Los 铆ndices de las acciones estadounidense cambiaron de tendencia el martes ante una recuperaci贸n de las empresas tecnol贸gicas, mientras que los inversores se sintieron c贸modos con el testimonio ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que no entreg贸 grandes sorpresas.

* Powell dijo que los planes del banco central para endurecer la pol铆tica monetaria este a帽o no estaban socavando el empleo s贸lido en una econom铆a que "ya no necesita ni quiere" un est铆mulo masivo.

* "La reacci贸n que estamos teniendo hoy es un reflejo de cosas que ya sabemos", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de National Securities en Nueva York. * El 铆ndice S&P 500 est谩 en camino de romper una ca铆da de cinco d铆as, mientras que el Nasdaq extender铆a las ganancias del lunes, ya que las grandes acciones tecnol贸gicas subieron tras verse golpeadas por el aumento en los rendimientos de los bonos.

* Seis de los 11 principales sectores del S&P 500 subieron, con 谩reas de gran crecimiento como tecnolog铆a y servicios de comunicaci贸n entre los de mejor desempe帽o.

* Empresas como Apple Inc. , Amazon.com Inc. , Microsoft Corp, Tesla y Meta Platforms Inc. llegaban a ganar hasta un 2%.

* Los mercados de acciones han sido golpeados desde el comienzo de este a帽o despu茅s de que las minutas de la reuni贸n de diciembre de la Fed se帽alaran un aumento antes de lo esperado en las tasas de inter茅s debido a las crecientes presiones inflacionarias.

* A las 17:26 hora GMT, el promedio Industrial Dow Jones sub铆a 15,92 puntos, o un 0,04%, a 36.084,79 puntos; el S&P 500 sub铆a 18,55 puntos, o un 0,40%, a 4.688,84 unidades, y el Nasdaq Composite ganaba 158,33 puntos, o un 1,06 %, a 15.101,15 puntos. (Reporte de Shreyashi Sanyal en Bengaluru; Editado en Espa帽ol por Ricardo Figueroa y Juana Casas)