Wall street sube; inversores pendientes de las ganancias y señales de la fed

(Actualiza con el cierre del mercado)

Por Lewis Krauskopf, Sruthi Shankar y Ankika Biswas

17 abr (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cerraron con leves alzas el lunes, respaldados por acciones financieras e industriales, mientras los inversores esperan más resultados de los bancos y las opiniones de las autoridades de la Reserva Federal, que podrían dar pistas sobre la senda de tasas de interés.

* Los mercados están evaluando la salud de las ganancias corporativas y la economía después de que varios bancos iniciaron la temporada de resultados del primer trimestre con sólidas ganancias la semana pasada.

* Mientras, la Fed de Nueva York dijo el lunes que su barómetro de la actividad manufacturera en el estado de Nueva York subió por primera vez en cinco meses en abril, ayudando a solidificar los argumentos para que el banco central estadounidense suba las tasas en su reunión del próximo mes.

* "Los mercados están un poco en modo de esperar y ver", dijo Angelo Kourkafas, estratega de inversiones de Edwards Jones. "Tenemos varios resultados corporativos por delante y la decisión de la Fed sobre las tasas en un par de semanas".

* Según datos preliminares, el S&P 500 subió 13,76 puntos, o un 0,33%, a 4.151,40 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó 32,99 puntos, o un 0,27%, a 12.156,45 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones sumó 100,89 puntos, o un 0,30%, a 33.987,36 unidades.

* Las acciones de la matriz de Google, Alphabet cayeron después de se informó que la surcoreana Samsung Electronics estaba considerando reemplazar Google con Bing, de propiedad de Microsoft como motor de búsqueda por defecto en sus dispositivos.

* Los inversores esperan más reportes financieros de importantes bancos estadounidenses esta semana, incluyendo a Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp y Morgan Stanley, después de que pesos pesados como JP Morgan Chase & Co cosecharan inesperadas ganancias ante mayores pagos por intereses.

* Otras compañías que deben informar sus ganancias esta semana incluyen a Johnson & Johnson, Tesla Inc y Netflix Inc.

* Los analistas esperan que los beneficios de las empresas del S&P 500 disminuyan un 4,8% en el primer trimestre de 2023, respecto del periodo anterior, según datos de Refinitiv.

(Reporte de Lewis Krauskopf en Nueva York, Sruthi Shankar y Ankika Biswas en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters