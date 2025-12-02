Wall Street sube, mientras crece optimismo del mercado por apuestas a recorte de tasas de la Fed

(Actualiza con valores tras el cierre del mercado; cambia redacción)

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 2 dic (Reuters) - Las acciones de Wall Street subieron el martes, impulsadas por los papeles tecnológicos, ya que las crecientes apuestas por recortes de las tasas de interés contrarrestaron la cautela ante los datos clave de inflación de esta semana.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 16,05 puntos, o un 0,25%, a 6.828,68 puntos; mientras que el Nasdaq Composite sumó 136,36 puntos, o un 0,59%, a 23.412,28 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 188,18 puntos, un 0,40%, a 47.477,51 puntos.

* El sector de tecnología de la información lideró el mercado, impulsado por las alzas de las empresas de gran capitalización Apple, Nvidia y Microsoft de alrededor del 1% cada una. Los papeles de Intel también subieron.

* El repunte del martes se produjo tras un agrio comienzo de diciembre, en el que los tres principales índices rompieron el lunes una racha de ganancias de una semana, presionados por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y una fuerte venta de acciones vinculadas a las criptomonedas.

* Los últimos datos apuntan a un enfriamiento gradual de la economía, lo que refuerza las apuestas a un recorte de tasas de la Reserva Federal en la reunión de la próxima semana.

* Una serie de comentarios moderados de los principales miembros con derecho a voto de la Fed en las últimas semanas hace que los operadores apuesten ahora por un 89% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos la próxima semana, casi el doble que hace un mes, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* La atención de los inversores se ha centrado en la publicación el viernes del índice de gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que podría agudizar las expectativas sobre la decisión política del banco central de la próxima semana.

* El presidente Donald Trump dijo el martes que a principio del próximo año anunciará a quién propondrá como sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, adelantando aún más un proceso de selección de meses, pese a que ha dicho que ya sabe a quién elegirá para dirigir el banco central más importante del mundo.

* Warner Bros Discovery subió un 1% tras publicarse que había recibido una segunda ronda de ofertas, incluida una de Netflix.

(Editado en español por Javier Leira)