Wall Street sube mientras crecen apuestas sobre rebajas de tasas de la Fed en diciembre

(Actualiza tras el cierre del mercado; cambia redacción)

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

26 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subieron el miércoles por cuarta sesión consecutiva, mientras los inversores analizan los nuevos datos económicos y redoblan las apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en diciembre.

* Los tres principales índices bursátiles extendieron los avances, ya que los inversores dejaron atrás los temores sobre las infladas valoraciones tecnológicas que arrastraron a los tres a pérdidas la semana pasada.

* Esos temores se disiparon tras los optimistas resultados trimestrales y previsiones del decano de la inteligencia artificial, Nvidia, y se atenuaron aún más con las previsiones de ingresos para el cuarto trimestre del fabricante de servidores de inteligencia artificial Dell Technologies.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 45,72 puntos, o un 0,68%, a 6.811,60 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 187,46 puntos, o un 0,81%, a 23.213,05 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 313,36 puntos, un 0,67%, a 47.425,81 puntos.

* El Libro Beige de la Reserva Federal, que resume las condiciones de la actividad económica por distritos, parece haber tenido poco o ningún efecto sobre las expectativas de recorte de tasas. Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados financieros valoran actualmente en un 85% la probabilidad de que el banco central aplique una reducción de 25 puntos básicos en diciembre.

* La actividad económica de Estados Unidos apenas varió en las últimas semanas, aunque el empleo fue más débil en cerca de la mitad de los 12 distritos de la Reserva Federal y el gasto de los consumidores disminuyó, dijo el banco central estadounidense, lo que probablemente refuerza las preocupaciones sobre el debilitamiento del mercado laboral.

* Las aerolíneas subieron con fuerza en el que tradicionalmente es el día de mayor actividad del año para los transportistas comerciales. El índice S&P 1500 Airlines superó ampliamente al mercado en general.

* Las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos cayeron a 216.000 en la semana finalizada el 22 de noviembre, por debajo de las expectativas de 225.000, según datos del Departamento del Trabajo, mientras que un informe retrasado mostró que los pedidos de bienes de capital subieron un 0,5% en septiembre, superando las previsiones de un alza del 0,3%.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)