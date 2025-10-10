Wall Street sube mientras inversores evalúan los datos de confianza del consumidor en EEUU

Por Niket Nishant y Sukriti Gupta

10 oct (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el viernes, con el Nasdaq -con un fuerte componente tecnológico- en un récord intradía, mientras los inversores analizaban los datos de confianza de los consumidores en Estados Unidos en busca de señales sobre las perspectivas para la economía.

* A las 1407 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 159,54 puntos, o un 0,34%, a 46.517,96 unidades; el índice S&P 500 subía 15,69 puntos, o un 0,23%, a 6750,8 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 55,46 puntos, o un 0,24%, a 23.079,81 unidades.

* Los operadores siguen apostando por la renta variable pese a las caídas de la víspera, ya que creen que el impulso de la inteligencia artificial se mantiene intacto.

* Algunos analistas prevén que el negocio de la IA, hasta ahora concentrado sobre todo en el sector tecnológico, se extienda a las empresas energéticas y de construcción a medida que se acelere la demanda de construcción de centros de datos.

* "Los inversores ven los pequeños retrocesos como oportunidades para picar y añadir más capital. Hay mucho dinero revoloteando en el sistema", dijo Aleksandr Spencer, de Bogart Wealth. Otros añaden que este mercado alcista de casi tres años aún tiene recorrido, sobre todo si la Reserva Federal sigue bajando las tasas de interés.

* Los últimos datos han reforzado las expectativas de alivio. Aunque la paralización del Gobierno ha retrasado la publicación de datos oficiales, los indicadores indirectos apuntan a un debilitamiento del mercado laboral, y es probable que los despidos relacionados con el cierre agraven la tensión.

* Si se mantienen los niveles actuales, el S&P 500 y el Nasdaq se encaminan a cerrar la semana al alza.

* El sector tecnológico del S&P 500 ganaba un 0,3% y el financiero, un 0,2%, mientras que los valores del sector energético perdían un 1%.

* La lectura preliminar del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para octubre se situó en 55 puntos, frente a la estimación de 54,2 de los economistas encuestados por Reuters. Es probable que los inversores evalúen de cerca el dato, dada la importancia añadida que reviste debido al bloqueo de los datos oficiales. (Editado en español por Carlos Serrano)