Wall Street sube, mientras mercados evalúan dato de inflación; Micron lidera alza de tecnológicas

Por Johann M Cherian y Shashwat Chauhan

18 dic (Reuters) -

Los principales índices de Wall Street subían el jueves, tras un dato de inflación débil en Estados Unidos que mantuvo vivas las posibilidades de recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, mientras que las excelentes previsiones del fabricante de chips Micron disipaban algunas preocupaciones sobre las valoraciones del sector tecnológico.

* A las 1437 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 294,04 puntos, o un 0,61%, a 48.180,01 unidades; el índice S&P 500 mejoraba 61,71 puntos, o un 0,92%, a 6.783,14 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 295,09 puntos, o un 1,29%, a 22.988,41 unidades.

* Los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en el año hasta noviembre, mientras que la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo no publicó los cambios del IPC mes a mes después de que un cierre del Gobierno de 43 días impidió la recopilación de los datos de octubre.

* "El IPC de noviembre fue mucho más bajo de lo esperado (...) es probable que esto suscite dudas sobre ciertos ajustes que tuvieron que hacer los estadísticos dada la falta de los datos de octubre", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth. "En conjunto se trata de un informe positivo, que viene con un asterisco".

Nueve de los 11 sectores del S&P cotizaban al alza, con mejoras superiores al 1% en los de consumo discrecional y servicios de comunicación.

* A la cabeza de los valores tecnológicos se situaba Micron Technology

, que se disparaba un 15,5% tras pronosticar unos beneficios trimestrales casi el doble de lo que esperaban los analistas gracias a la fuerte demanda relacionada con la inteligencia artificial.

* Empresas como SanDisk y Western Digital también subían, mientras que el índice de semiconductores Philadelphia SE sumaba un 2,8%.

* Los valores tecnológicos recuperaban terreno tras las caídas del miércoles, cuando la incertidumbre sobre los planes de financiación de Oracle para un centro de datos Stargate llevó al S&P 500 y al Nasdaq a mínimos de tres semanas.

(Editado en español por Carlos Serrano)