Wall Street sube mientras mercados evalúan liquidación de materias primas y resultados

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

2 feb (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el lunes, mientras los mercados absorbían una fuerte venta masiva de metales preciosos al comienzo de una semana repleta de resultados empresariales y datos económicos clave

* El oro llegó a caer hasta un 6% y la plata se desplomó un 10% antes de recuperar algunas pérdidas, ya que la bolsa de materias primas CME Group aumentó los requisitos de margen para los metales preciosos tras la histórica caída del viernes. Las mineras de oro y plata que cotizan en Estados Unidos recortaron sus pérdidas y cotizaban al alza

* La venta masiva de metales se intensificó la semana pasada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal en sustitución de Jerome Powell en mayo, una medida que los inversores consideraron en gran medida agresiva

* A las 15:37 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 394,36 puntos, o un 0,81%, a 49.286,83 unidades, el índice S&P 500 ganaba 36,22 puntos, o un 0,52%, a 6.975,25 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 154,18 puntos, o un 0,66%, a 23.615,99 unidades

* El índice de volatilidad VIX avanzaba a 17,45, situándose cerca de su máximo de dos semanas tras la volatilidad de la semana pasada, provocada por los resultados mixtos de las empresas de gran capitalización y la mayor incertidumbre política derivada del nombramiento de Warsh

* Las acciones de las empresas energéticas caían, siguiendo la bajada de los precios del petróleo después de que Trump dijo que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington, lo que indicaba una distensión y un alivio de las preocupaciones por la interrupción del suministro

* Exxon Mobil y Chevron perdían un 1,6% cada una. El índice S&P Energy era el que más cedía, con un descenso del 1,8%

* Las empresas mineras de tierras raras y minerales críticos subían después de que Bloomberg News informó que el Gobierno de Trump ha puesto en marcha una reserva de minerales de 12.000 millones de dólares para contrarrestar a China

* Las empresas tecnológicas de megacapitalizaciones perdían, con Nvidia y Tesla bajando más de un 2% cada una. Meta bajaba un 1,1%

* Los mercados se encaminan a otra semana repleta de resultados tecnológicos, con 128 empresas del S&P 500 listas para presentar sus informes, entre ellas Alphabet, Amazon y AMD

* La atención también se centrará en los datos de JOLTS, las cifras de contratación de ADP y las nóminas no agrícolas, junto con las cifras del PMI, que se publicarán esta semana. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bangalore; edición de Shinjini Ganguli y Shilpi Majumdar; Editado en Español por Ricardo Figueroa)