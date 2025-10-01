Wall Street sube pese a cierre del Gobierno y débiles datos de empleo

Por Sinéad Carew y Niket Nishant

1 oct (Reuters) - Los principales índices bursátiles estadounidenses subieron el miércoles, con el fuerte apoyo del sector de salud, a pesar de débiles datos de nóminas privadas y de la incertidumbre en el primer día del cierre del Gobierno federal.

* Ante la previsión de que el informe de empleo de septiembre del Departamento de Trabajo se posponga si el Gobierno no ha reabierto antes del viernes, los inversores estuvieron muy atentos al informe nacional de empleo ADP.

* ADP mostró un descenso de 32.000 puestos de trabajo en las nóminas privadas y uno revisado a la baja de 3000 en agosto. Las cifras fueron más débiles que las previsiones de los economistas.

* En otros datos económicos, el Instituto de Gerencia y Abastecimiento mostró que el sector manufacturero estadounidense se acercaba a la recuperación en septiembre.

* Tras una apertura a la baja, los tres principales índices estadounidenses avanzaron. Entre los 11 principales sectores industriales del S&P 500, el que más subió fue el de asistencia sanitaria, impulsado por las empresas farmacéuticas.

* El repunte del sector sanitario había comenzado el martes después de que Pfizer y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijeron que habían llegado a un acuerdo.

* La farmacéutica acordó bajar los precios de los medicamentos recetados en el programa Medicaid -en comparación con lo que cobra en otros países desarrollados- a cambio de un alivio arancelario. Trump dijo que esperaba que más compañías farmacéuticas sigan su ejemplo.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 22,46 puntos, o un 0,34%, para terminar en 6710,92 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió 94,02 puntos, o un 0,42%, hasta 22.754,03. El Promedio Industrial Dow Jones subió 42,04 puntos, un 0,09%, a 46.439,93 puntos.

* El sector tecnológico del S&P 500 proporcionó otro gran impulso al índice de referencia. (Reporte de Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru. Editado en español por Ricardo Figueroa)