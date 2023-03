Wall street sube por alivio bancario y expectativas de una pausa en alzas de tasas

Por Amruta Khandekar y Ankika Biswas

29 mar (Reuters) - Los índices de Wall Street subieron el miércoles por la menor preocupación por el sector bancario, mientras que las crecientes expectativas de que la Reserva Federal pueda pausar las subidas de las tasas de interés impulsaron las acciones de las empresas tecnológicas y de crecimiento.

* La preocupación por el sistema bancario ha disminuido tras la venta de los activos del banco Silicon Valley Bank, respaldada por los reguladores estadounidenses, y la ausencia de nuevos indicios de problemas desde la operación de compra.

* "Los mercados se han visto sacudidos por oleadas de malas noticias, y hemos encontrado una peque√Īa bolsa de estabilidad con unas ganancias decentes y la crisis bancaria que parece estar m√°s cerca de su fin", dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments.

* Los bancos regionales estadounidenses, como Truist Financial Corp, Western Alliance Bancorp y First Republic Bank sub√≠an entre un 1,6% y un 7,1%. Sus pares de mayor tama√Īo, Bank of America, Goldman Sachs y JPMorgan Chase & Co ganaban entre un 0,1% y un 1,1%.

* Las turbulencias bancarias, que comenzaron a principios de marzo con la quiebra del Silicon Valley Bank, han llevado a los mercados a revalorizar las expectativas de un futuro endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal. Los operadores se inclinan a favor de que la Fed no subir√° las tasas en mayo, y las probabilidades de un alza de 25 puntos b√°sicos se sit√ļan en el 41%, seg√ļn la herramienta Fedwatch de CME Group.

* Las crecientes expectativas de una pausa impulsaban las acciones de Amazon.com Inc y Tesla Inc en torno a un 3%, lo que elevó el índice de consumo discrecional en torno a un 1,5%.

* Apple Inc, Microsoft Corp y Nvidia Crop sumaban entre un 1,3% y un 2,3%, impulsando al índice de tecnología de la información. Gracias a las alzas de los grandes valores tecnológicos y de crecimiento, el Nasdaq superaba a sus pares.

* A las 1428 GMT, el √≠ndice S&P 500 ganaba 37,20 puntos, o un 0,94%, a 4.008,47 unidades, mientras que el Nasdaq sub√≠a 138,49 puntos, o un 1,18%, a 11.854,57 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 201,78 puntos, o un 0,62%, a 32.596,03 unidades. (Reporte de Amruta Khandekar y Ankika Biswas Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)

Reuters