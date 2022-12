Wall street sube por buenos resultados de nike y mejora de las expectativas de inflación

Por Ankika Biswas y Johann M Cherian

21 dic (Reuters) - Los principales índices bursátiles de Wall Street subían el miércoles, después de que Nike presentara unos resultados optimistas, mientras los inversores se tranquilizaban con unos datos que mostraron una mejora de la confianza de los consumidores y una caída de las expectativas de inflación.

* A las 1508 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones avanzaba 371,79 puntos, o un 1,13%, a 33.221,53 unidades; el índice S&P 500 mejoraba 39,44 puntos, o un 1,03%, a 3.861,06 unidades; y el Nasdaq Composite ganaba 103,79 puntos, o un 0,98%, a 10.650,91 unidades.

* La confianza del consumidor estadounidense repuntó en diciembre, al tiempo que la inflación retrocedió y el mercado laboral se mantuvo fuerte, mientras que las expectativas de inflación a 12 meses cayeron al 6,7%, su mínimo desde septiembre del año pasado.

* Nike Inc se disparaba un 13,7% tras anunciar su mejor crecimiento trimestral de los ingresos en más de una década -salvo un trimestre- y superar las expectativas de beneficios gracias a la fuerte demanda navideña de los compradores norteamericanos.

* Los valores de consumo discrecional lideraban las ganancias entre los principales índices sectoriales del S&P, mientras que los papeles financieras también subían.

* Lululemon Athletica Inc, Under Armour Inc y el fabricante de zapatillas VF Corp mejoraban entre un 1,3% y un 2,8%.

* FedEx Corp, que provocó una caída del mercado en septiembre tras modificar sus previsiones financieras, trepaba un 4% gracias a los planes de la empresa de mensajería de recortar otros 1.000 millones de dólares en costos.

* "La mayoría de la gente piensa que nos dirigimos hacia una recesión, pero cuando beneficios como los de Nike y FedEx son sólidos, de repente eso podría allanar el camino para unos precios (de las acciones) más altos el año que viene", dijo Adam Sarhan, presidente ejecutivo de 50 Park Investments, Nueva York.

(Reporte de Shubham Batra, Amruta Khandekar, Ankika Biswas y Johann M Cherian en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

