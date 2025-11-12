LA NACION

Wall Street sube por confianza de los inversores en fin del cierre del Gobierno federal en EE. UU.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Wall Street sube por confianza de los inversores en fin del cierre del Gobierno federal en EE. UU.
Wall Street sube por confianza de los inversores en fin del cierre del Gobierno federal en EE. UU.TIMOTHY A. CLARY - AFP

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

12 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el miércoles, con el Dow Jones en máximos históricos, ante el probable fin del cierre más prolongado del Gobierno de Estados Unidos y las optimistas perspectivas de beneficios de Advanced Micro Devices, que reavivaban el optimismo sobre la inteligencia artificial.

* A las 14:41 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 361,85 puntos, o un 0,77%, a 48.297,95 unidades. En tanto, el índice S&P 500 mejoraba 16,96 puntos, o un 0,26%, a 6.864,31 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 7,81 puntos, o un 0,03%, a 23.476,11 unidades.

* El diseñador de semiconductores AMD se disparaba un 8,2% tras anunciar que espera unos ingresos anuales de 100.000 millones de dólares en los próximos cinco años por chips para centros de datos, y unos beneficios de más del triple.

* Las acciones se vieron presionadas temprano, tras conocerse que el inversor tecnológico japonés SoftBank Group vendió su participación en Nvidia y un recorte de las previsiones del proveedor de servicios de IA en la nube CoreWeave suscitó preocupación por el rápido crecimiento de las valoraciones entre las empresas tecnológicas.

* El índice más amplio de semiconductores avanzaba un 1,8%, mientras que las acciones de tecnología de la información subían un 0,4%.

* Goldman Sachs era el mayor impulsor del Dow, con un alza del 2,2%. El sector financiero del S&P 500 mejoraba un 1%.

* Por su parte, los miembros de la Cámara de Representantes se dirigían de nuevo a Washington para una votación que podría reabrir el Gobierno y restablecer la estabilidad del transporte aéreo y las subvenciones alimentarias.

* "Tenemos por delante una montaña aún mayor, que es la reanudación de todos los datos económicos", afirmó Michael Landsberg, de Landsberg Bennett Private Wealth Management.

* "El mercado voló a ciegas sin datos y ahora, cuando se disipe la niebla, veremos si el posicionamiento fue correcto y hay una navegación despejada o si es necesaria una gran reevaluación", agregó.

(Editado en español por Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. Convocan al tribunal para que haga el juicio contra Cristina tres veces por semana, presencial y sin feria judicial
    1

    Cuadernos: convocan al tribunal para que haga el juicio contra Cristina Kirchner tres veces por semana, presencial y sin feria judicial

  2. China: el momento en que colapsa un impresionante puente de 758 metros de largo
    2

    China: el momento en que colapsa un megapuente de 758 metros de largo

  3. La edad promedio en que los varones se hacen la vasectomía, los motivos, y la nueva técnica sin bisturí
    3

    Esgar Guarín: “La vasectomía es una herramienta de empoderamiento y corresponsabilidad”

  4. El narco más buscado cayó con un cargamento de 956 kilos de cocaína bombardeado por avionetas
    4

    El narco más buscado cayó con un cargamento de 956 kilos de cocaína bombardeado por avionetas

Cargando banners ...