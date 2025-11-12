Wall Street sube por confianza de los inversores en fin del cierre del Gobierno federal en EE. UU.

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

12 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el miércoles, con el Dow Jones en máximos históricos, ante el probable fin del cierre más prolongado del Gobierno de Estados Unidos y las optimistas perspectivas de beneficios de Advanced Micro Devices, que reavivaban el optimismo sobre la inteligencia artificial.

* A las 14:41 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 361,85 puntos, o un 0,77%, a 48.297,95 unidades. En tanto, el índice S&P 500 mejoraba 16,96 puntos, o un 0,26%, a 6.864,31 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 7,81 puntos, o un 0,03%, a 23.476,11 unidades.

* El diseñador de semiconductores AMD se disparaba un 8,2% tras anunciar que espera unos ingresos anuales de 100.000 millones de dólares en los próximos cinco años por chips para centros de datos, y unos beneficios de más del triple.

* Las acciones se vieron presionadas temprano, tras conocerse que el inversor tecnológico japonés SoftBank Group vendió su participación en Nvidia y un recorte de las previsiones del proveedor de servicios de IA en la nube CoreWeave suscitó preocupación por el rápido crecimiento de las valoraciones entre las empresas tecnológicas.

* El índice más amplio de semiconductores avanzaba un 1,8%, mientras que las acciones de tecnología de la información subían un 0,4%.

* Goldman Sachs era el mayor impulsor del Dow, con un alza del 2,2%. El sector financiero del S&P 500 mejoraba un 1%.

* Por su parte, los miembros de la Cámara de Representantes se dirigían de nuevo a Washington para una votación que podría reabrir el Gobierno y restablecer la estabilidad del transporte aéreo y las subvenciones alimentarias.

* "Tenemos por delante una montaña aún mayor, que es la reanudación de todos los datos económicos", afirmó Michael Landsberg, de Landsberg Bennett Private Wealth Management.

* "El mercado voló a ciegas sin datos y ahora, cuando se disipe la niebla, veremos si el posicionamiento fue correcto y hay una navegación despejada o si es necesaria una gran reevaluación", agregó.

(Editado en español por Carlos Serrano)