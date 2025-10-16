Wall Street sube por el fervor por la IA; el oro alcanza nuevos máximos históricos

Por Stephen Culp

LONDRES, 16 oct (Reuters) - Las acciones de Wall Street y los precios del oro subían el jueves, ya que los sólidos resultados empresariales ayudaban a los inversores a mirar más allá de las tensiones comerciales latentes entre Estados Unidos y China.

* El fabricante de chips TSMC registró una utilidad récord y elevó sus previsiones para todo el año, avivando el fervor en torno a la inteligencia artificial y aliviando las preocupaciones sobre una burbuja del sector.

* El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo el jueves que "basándonos en todos los datos que tenemos (...) creo que (la Fed) debería reducir la tasa de interés oficial otros 25 puntos básicos" al término de la reunión de política monetaria de este mes, el 29 de octubre.

* Los mercados financieros valoran actualmente en un 94,6% la probabilidad de un recorte de tipos en octubre, según la herramienta FedWatch de CME.

* A las 1612 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 17,18 puntos, o un 0,04%, a 46.236,13 unidades, el índice S&P 500 ganaba 1,66 puntos, o un 0,02%, a 6672,72 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 45,89 puntos, o un 0,20%, a 22.715,97 unidades.

* El índice MSCI de valores de todo el mundo subía 6,48 puntos, o un 0,66%, a 991,90 puntos. El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,45%, mientras que el amplio índice europeo FTSEurofirst 300 avanzó 10,02 puntos, o un 0,44%

* Los valores de mercados emergentes sumaban 13,43 puntos, o un 0,98%, a 1379,12. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 0,92%, a 714,93, mientras que el Nikkei japonés trepó 605,07 puntos, o un 1,27%, a 48.277,74.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de seis divisas, caía un 0,17% a 98,50, mientras que el euro subía un 0,2% a US$1,1669. Frente al yen japonés, el dólar se debilitaba un 0,11% a 150,88 yenes.

* La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años caía 0,3 puntos básicos, a 4,042%, desde el 4,045% del miércoles. El rendimiento de la nota a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, perdía 0,5 puntos básicos, a 3,501%, desde el 3,506% del miércoles.

* El crudo estadounidense subía un 0,02% a US$58,28 por barril y el Brent cedía un 0,03% a US$61,89 por barril.

* El oro al contado ganaba un 1,24%, a US$4259,80 la onza.

Los futuros del oro estadounidense trepaban un 1,75%, a US$4250 la onza.

(Reporte de Stephen Culp; reporte adicional de Marc Jones en Londres y Kevin Buckland en Tokio; Editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)