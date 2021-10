Wall street sube por enfriamiento de temores sobre techo de deuda en eeuu e inflación

(.)

Por Shreyashi Sanyal

7 oct (Reuters) - Las acciones en Estados Unidos subían el jueves, tras una tregua temporal en la pugna que vive el Congreso sobre el límite de la deuda que aliviaba la preocupación sobre un posible impago del Gobierno, mientras que un descenso en los precios del crudo reducía el temor a una aceleración de la inflación.

* A las 1433 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 550,13 puntos, o un 1,61%, a 34.970,83 puntos; el índice S&P 500 subía 64,30 puntos, o un 1,47%, a 4.428,32 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 231,72 puntos, o un 1,60%, a 14.733,96 unidades.

* El principal republicano en el Senado, Mitch McConnell, presentó el miércoles un plan para respaldar una extensión del techo de la deuda federal hasta diciembre, desactivando potencialmente un impago histórico. Se esperaba que demócratas y republicanos en el Congreso continuaran negociando el jueves.

* "No pensaba que fuera a haber un impago, existe una probabilidad baja, y como eso había sido descartado por el mercado, no me sorprende ver este rebote en los futuros", dijo Greg Swenson, de Brigg Macadam.

* Las acciones de megacapitalización volvían por sus fueros: Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp y Alphabet Inc ganaban entre un 1% y un 1,5%, en una jornada en que bajaba el rendimiento de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense.

* Los 11 sectores principales del S&P 500 avanzaban en la primera media hora de operaciones. Los papeles financieros , tecnológicos, de materiales, industriales, del cuidado de la salud y de consumo discrecional mejoraban más de un 1%.

* Los principales índices de Wall Street se encaminan ahora a cerrar la semana al alza, recuperándose de brotes de presión vendedora en acciones de alto crecimiento más temprano en la semana, cuando se disparó el rendimiento de los bonos.

* "No me preocupan los mercados en el corto plazo y se recomienda comprar a la baja", afirmó Swenson.

(Reporte de Shreyashi Sanyal y Devik Jain en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)