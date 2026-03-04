Por Sabrina Valle y Johann M Cherian

4 mar (Reuters) -

Los principales índices de Wall Street el miércoles, después de que una ‌noticia sobre la disposición de ‌Irán ⁠a negociar y la promesa del presidente Donald Trump de estabilizar los mercados petroleros calmaran la ansiedad de los inversores sobre .

*

* Según un informe del New York Times, agentes de inteligencia ​iraníes se ⁠pusieron en ⁠contacto indirectamente con la CIA un día después de los ataques, pero los funcionarios estadounidenses siguen mostrándose escépticos ​sobre la posibilidad de que el Gobierno de Trump o Irán estén preparados para una distensión ‌a corto plazo. Los anuncios de Trump sobre una escolta naval ​estadounidense para los petroleros que atraviesen el ​estrecho de Ormuz y un seguro contra riesgos políticos también aportaron cierto alivio.

* El anuncio de la Casa Blanca redujo los temores de grandes perturbaciones en el mercado del petróleo que podrían elevar los precios de la energía y presionar la inflación, dijo Jim Awad, director general senior de Clearstead Advisors LLC en Nueva York. El alivio ​dio a los inversores la confianza necesaria para adquirir acciones relacionadas con la tecnología que se vendieron masivamente en febrero y que eran baratas ⁠en comparación con semanas atrás, agregó.

* "Esa combinación está dando al mercado cierto optimismo, que se pondrá a prueba en las próximas semanas", ‌dijo Awad. "Es hora de ser realistas y no dejarse llevar, ni por el optimismo excesivo ni por el pesimismo excesivo".

* Según los datos preliminares, el índice S&P 500

, o un

%, a

unidades, mientras que el Nasdaq

, o un

%, a

unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones

, o un

%, a

unidades.

* La perspectiva de que la guerra provoque una inflación adicional es una de las principales razones de la volatilidad del mercado que se ‌avecina, según Richard Bernstein, director general de Richard Bernstein Advisors.

* "Si la gente piensa que la guerra será de ⁠corta duración o que 'no supondrá un problema' para la economía estadounidense, es probable que el mercado bursátil ‌se recupere", dijo. "Lo contrario también parece cierto. Una guerra prolongada que afecte a la ⁠economía estadounidense podría significar una mayor volatilidad".

* El sector energético lideró las ⁠caídas del S&P 500, ya que las acciones que habían subido en los últimos días por el temor al aumento del precio del petróleo cambiaron de rumbo. Varios países de Oriente Medio han detenido temporalmente la producción de petróleo y gas, y Estados Unidos estaba buscando ampliar su campaña dentro de Irán.

* Los precios ‌del petróleo se mantenían sin cambios el miércoles ​al final de una sesión bursátil volátil. El crudo Brent cerró en 81,40 dólares por barril, sin cambios respecto al cierre del martes y en su nivel más alto desde enero de 2025.

(Reporte de Sabrina Valle en Nueva York; reportaje adicional de Johann M Cherian, ‌Ragini Mathur y Pranav Kashyap en Bangalore. Editado en español por Carlos Serrano y Daniela Desantis)