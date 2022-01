Wall street sube por impulso de resultados empresas y repunte de tecnológicas

(Actualiza cotizaciones)

Por Shreyashi Sanyal y Bansari Mayur Kamdar

19 ene (Reuters) - Los principales 铆ndices de Wall Street sub铆an el mi茅rcoles, ya que resultados alentadores de varias empresas compensaban en parte un comienzo tambaleante de la temporada de resultados del cuarto trimestre, mientras las acciones de las grandes empresas tecnol贸gicas se recuperaban tras una liquidaci贸n.

* Los informes trimestrales de UnitedHealth Group Inc y Procter & Gamble Co respaldaban la confianza antes de mediod铆a en Nueva York, mientras que Bank of America Corp y Morgan Stanley cerraron las ganancias de los grandes prestamistas con una nota positiva.

* Los 11 principales sectores del S&P 500 avanzaban y las maltrechas acciones tecnol贸gicas sumaban un 0,9%.

* UnitedHealth sub铆a un 2,5% despu茅s de que la aseguradora de salud super贸 las estimaciones del mercado en cuanto a ganancias trimestrales debido a la fuerte demanda en su negocio de seguros de salud.

* Procter & Gamble ganaba un 3,8% al elevar su pron贸stico de ventas anuales, benefici谩ndose del resurgimiento de la demanda por productos de limpieza debido a un aumento en las infecciones por COVID-19.

* Bank of America avanzaba un 2,5% al 鈥嬧媔nformar un aumento en las ganancias del cuarto trimestre, mientras que Morgan Stanley repuntaba un 2,7% tras publicar ganancias trimestrales por sobre las expectativas del mercado.

* La mayor铆a de los otros grandes bancos, incluidos JPMorgan Chase & Co, Citigroup y Goldman Sachs Group Inc , reportaron resultados decepcionantes, derribando al sector financiero y al subsector bancario desde m谩ximos hist贸ricos.

* Las ganancias de las empresas del S&P 500 crecer铆an un 23,1% interanual en el cuarto trimestre, seg煤n estimaciones de IBES de Refinitiv.

* El 铆ndice Nasdaq estuvo muy cerca de confirmar una correcci贸n del 10% al cierre del martes, tras haber perdido un 9,7% desde su m谩ximo hist贸rico de cierre del 19 de noviembre.

* El Promedio Industrial Dow Jones sub铆a 138,44 puntos, o un 0,39%, a 35.506,91 unidades, mientras que el S&P 500 ganaba 27,93 puntos, o un 0,61%, a 4.605,04 unidades. El Nasdaq Composite sumaba 101,78 puntos, o un 0,70%, hasta 14.608,68 unidades. (Reporte de Shreyashi Sanyal y Bansari Mayur Kamdar en Bengaluru Editado en Espa帽ol por Manuel Far铆as)