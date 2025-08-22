Wall Street sube por la esperanza de tasas de interés más bajas; Dow avanza 846 puntos

NUEVA YORK (AP) — Wall Street tuvo el viernes su mejor día en meses después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, insinuara que podrían estar en camino recortes a las tasas de interés.

El S&P 500 saltó 96,74 puntos, o 1,5%, para quedar en 6466,91. El Promedio Industrial Dow Jones se disparó 846,24 unidades, o 1,9%, y cerró en 45.631,74, mientras que el compuesto Nasdaq subió 396,22 puntos, o 1,9%, y se ubicó en 21.496,53.

“La Fed no va a ser el aguafiestas”, comentó Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management, en respuesta al discurso de Powell en Jackson Hole, Wyoming.

La esperanza entre los inversores era que Powell insinuara que el primer recorte de tasas de interés del año por parte de la Fed podría ser inminente. A Wall Street le encantan las tasas más bajas porque pueden impulsar la economía, incluso si se corre el riesgo de empeorar la inflación al mismo tiempo.

El presidente estadounidense Donald Trump ha estado pidiendo tasas más bajas, a menudo insultando a Powell mientras lo hace. Y un informe sorprendentemente débil sobre el crecimiento del empleo este mes llevó a muchos en Wall Street a asumir que los recortes podrían llegar pronto, incluso en la próxima reunión de la Fed, a realizarse en septiembre.

Powell generó ánimo el viernes después de decir que ha visto mayores riesgos para el mercado laboral. Los dos trabajos de la Fed son mantener el mercado laboral saludable y controlar la inflación, y a menudo tiene que priorizar uno sobre el otro porque sólo tiene una herramienta para solucionar cualquiera de los dos.

Pero Powell no se comprometió con ningún tipo de cronograma. Dijo que el mercado laboral parece estar bien en este momento, incluso si "es un tipo curioso de equilibrio" donde menos nuevos trabajadores están persiguiendo menos nuevos empleos. Mientras tanto, la inflación aún tiene el potencial de aumentar debido a los aranceles de Estados Unidos.

En resumen, Powell dijo que "la estabilidad de la tasa de desempleo y otras medidas del mercado laboral nos permite proceder con cautela mientras consideramos cambios en nuestra postura política".

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,33% a 4,25%. El rendimiento del bono a 2 años, que sigue más de cerca las expectativas de acción de la Fed, cayó de 3,79% a 3,69%.

En Wall Street, las acciones de empresas más pequeñas lideraron el camino, ya que son las que pueden beneficiarse más de tasas de interés más bajas debido a su necesidad de pedir dinero prestado para crecer. El índice Russell 2000 de empresas pequeñas se disparó 3,9%, su mejor día desde abril.

Las constructoras de viviendas subieron por la esperanza de que tasas de interés más bajas pudieran alentar a más personas a comprar casas. Lennar, PulteGroup y D.R.

Horton subieron más de 5%.

Mientras tanto, las empresas de viajes subieron en medio de esperanzas de que tasas de interés más bajas pudieran ayudar a las personas de Estados Unidos a gastar más. Norwegian Cruise Line subió 7,2%, Delta Air Lines ganó 6,7% y Caesars Entertainment avanzó 7%.

Las acciones de Nio, un fabricante chino de vehículos eléctricos que cotiza en Estados Unidos, saltaron 14,4% después de que comenzaran las preventas de su modelo ES8.

Intel subió 5,5% después de que Trump dijera que la compañía de chips acordó dar al gobierno de Estados Unidos una participación del 10% en su negocio.

Los periodistas de The Associated Press Teresa Cerojano y Matt Ott contribuyeron a este despacho.

