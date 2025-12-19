Wall Street sube por la fortaleza de las tecnológicas

Por Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan

19 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subieron el viernes, con los valores tecnológicos recuperándose de la caída de principios de semana, mientras que Nike cayó tras las débiles ventas en China, que castigaron sus resultados trimestrales.

* Las acciones de Nike se desplomaron después de que el gigante de la ropa deportiva informó de una caída de los márgenes brutos por segundo trimestre consecutivo, perjudicado por las malas ventas en China y los esfuerzos para mejorar su oferta de productos.

* Los gigantes tecnológicos ampliaron los avances del jueves después de que sólidas previsiones del fabricante de chips Micron Technology avivaron el interés por las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, que recientemente se habían visto presionadas por las altas valoraciones y la preocupación por la financiación.

* Las acciones de Micron alcanzaron un máximo histórico el viernes. Nvidia también subió, ya que Estados Unidos inició una revisión que podría permitir los primeros envíos a China del segundo chip de inteligencia artificial más potente de Nvidia.

* En tanto, Oracle subió después de que el propietario chino de TikTok, ByteDance, firmara acuerdos vinculantes para ceder el control de las operaciones estadounidenses de la aplicación de videos cortos a un grupo de inversores, incluido el gigante de la computación en nube.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 61,15 puntos, o un 0,90%, a 6.835,91 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 299,52 puntos, o un 1,30%, a 23.305,88 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 180,38 puntos, un 0,38%, a 48.132,23 puntos.

* Esta semana, los inversores también se tranquilizaron por un alza menor a la esperada de los precios al consumidor en Estados Unidos en noviembre, pese a que algunos analistas señalaron que los datos podrían estar distorsionados debido al cierre del Gobierno durante 43 días, que impidió la medición de octubre.

* Los operadores siguieron apostando a que la Reserva Federal recortará al menos dos veces las tasas de interés 25 puntos básicos el próximo año, según datos de LSEG. La probabilidad de un recorte en enero era de un 20%.

* La lectura final de la Universidad de Michigan sobre la confianza de los consumidores en diciembre se situó en 52,9, frente a una estimación preliminar de 53,3. (Reportaje de Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida y Javier Leira)