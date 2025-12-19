Wall Street sube por la fortaleza de las tecnológicas y Nike cae por problemas en China

Por Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan

19 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el viernes, con los valores tecnológicos recuperándose de la caída de principios de semana, mientras que Nike se desplomaba tras las débiles ventas en China, que castigaron sus resultados trimestrales.

* Las acciones de Nike se desplomaban un 10,2% después de que el gigante de la ropa deportiva informó de una caída de los márgenes brutos por segundo trimestre consecutivo, perjudicado por las malas ventas en China y los esfuerzos para mejorar su oferta de productos.

* A las 1513 GMT, el índice S&P 500 ganaba 47,18 puntos, o un 0,70%, a 6.821,94 unidades; el Nasdaq subía 219,82 puntos, o un 0,96%, a 23.226,18 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 245,54 puntos, o un 0,51%, a 48.197,39 unidades.

* Los gigantes tecnológicos subían el jueves después de que sólidas previsiones del fabricante de chips Micron Technology avivaron el interés por las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, que recientemente se habían visto presionadas por las altas valoraciones y la preocupación por la financiación.

* Seis de los 11 sectores del S&P subían el viernes, con la tecnología de la información a la cabeza con un aumento del 1,2%. El índice de semiconductores SE de Filadelfia avanzaba un 2%.

* Esta semana, los inversores también se tranquilizaron por una subida menor a la esperada de los precios al consumidor en Estados Unidos en noviembre, pese a que algunos analistas señalaron que los datos podrían estar distorsionados debido al cierre del Gobierno durante 43 días, que impidió la medición de octubre.

* Los operadores siguieron apostando a que la Reserva Federal recortará al menos dos veces la tasas de interés 25 puntos básicos el próximo año, según datos de LSEG. La probabilidad de un recorte en enero era de un 24%.

* "Aunque el panorama de la inflación pueda estar mejorando, seguimos esperando que la Fed se mantenga en pausa en el primer semestre de 2026 en un esfuerzo por enfatizar su independencia, ya que está bajo presión política para recortar las tasas de interés", dijo Alexander Guiliano, director de inversiones de Resonate Wealth Partners.

* La lectura final de la Universidad de Michigan sobre la confianza de los consumidores en diciembre se situó en 52,9, frente a una estimación preliminar de 53,3.

* Los analistas advirtieron de una mayor volatilidad el viernes debido a la "triple hora bruja", que es el vencimiento trimestral y simultáneo de los contratos de opciones sobre acciones, futuros de índices bursátiles y opciones de índices bursátiles. (Reportaje de Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)