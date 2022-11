Wall street sube por las ganancias de walgreens y best buy

Por Ankika Biswas y Shreyashi Sanyal

22 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el martes, ya que las ganancias de Walgreens y Best Buy ayudaban a los inversores a disipar las preocupaciones en torno a las repercusiones económicas de restricciones más severas en China.

* A las 1507 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 267,99 puntos, o un 0,80%, a 33.968,27 unidades; el índice S&P 500 ganaba 19,71 puntos, o un 0,50%, a 3.969,65 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 1,11 puntos, o un 0,01%, a 11.025,62 unidades.

* Walgreens Boots Alliance Inc -componente del Dow- avanzaba un 1,9% después de que Cowen & Co mejoró la perspectiva de las acciones de la distribuidora de medicamentos, citando el impulso de su negocio de servicios sanitarios.

* Best Buy Co Inc se disparaba un 9,4%, liderando las alzas entre los componentes del S&P 500 tras pronosticar una caída de las ventas anuales menor de la esperada.

* El minorista dijo que los modelos de gama alta del iPhone 14 podr√≠an escasear durante la temporada navide√Īa. A principios de este mes, Apple Inc. rebaj√≥ la previsi√≥n de env√≠os de sus modelos de gama alta debido a la menor producci√≥n de la f√°brica de Foxconn en Zhengzhou, que se ha visto afectada por los confinamientos en China.

* Los papeles de Apple cedían un 0,1%, lastrando al Nasdaq, de gran peso tecnológico.

* Los mercados se mostraban cautelosos mientras China refuerza su lucha contra el COVID-19 con el cierre de parques, centros comerciales y museos en Pekín, mientras otras ciudades reanudaban las pruebas masivas.

* "Los mercados se mueven de nuevo por China. Din√°mica cero COVID de nuevo", dijo Thomas Hayes, presidente de Great Hill Capital en Nueva York. Las acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, como Pinduoduo Inc, Bilibili Inc y JD.com Inc, restaban en torno a un 2,5%. (Reporte adicional de Medha Singh y Shubham Batra; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

Reuters