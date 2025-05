Wall street sube por optimismo ante buenos datos de empleo y distensión entre china y eeuu

(Actualiza tras el cierre, agrega citas y detalles)

Por Chibuike Oguh y Sruthi Shankar

2 mayo (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subieron el viernes, sumando una segunda semana seguida de avances, ya que las señales de una desescalada en la guerra comercial con China y un sólido informe de empleo calmaron las preocupaciones por las consecuencias económicas de los aranceles.

* Datos mostraron que las nóminas no agrícolas aumentaron más de lo esperado en abril en Estados Unidos, con la tasa de desempleo estable en el 4,2%, lo que insuflaba confianza al mercado.

* "El mercado bursátil está aplaudiendo el informe de nóminas de esta mañana, pero tengo que señalar que el crecimiento del empleo se ralentizó en el mes y no he visto demasiados comentarios al respecto", dijo Talley Leger, estratega jefe de mercado de The Wealth Consulting Group.

* En tanto, Pekín dijo el viernes que estaba "evaluando" una oferta de Washington para mantener conversaciones sobre los aranceles del 145% impuestos por el presidente Donald Trump a China.

* Los aranceles entre las dos mayores economías del mundo han mantenido en vilo a los inversores, ya que ambas partes no están dispuestas a dar marcha atrás en una guerra comercial que ha agitado los mercados globales.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 81,19 puntos, o un 1,45%, a 5.685,33 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 261,97 puntos, o un 1,49%, hasta 17.973,99 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 555,43 puntos, o un 1,36%, a 41.308,39 puntos.

* En la semana, S&P 500 ganó un 2,9%, el Nasdaq sumó un 3,4% y el Dow Jones subió un 3%.

* "Creo que lo que hoy está diciendo es que la economía es mucho más fuerte de lo que la gente pensaba y mucho más resistente frente a todos estos aranceles y temores sobre los aranceles", dijo Thomas Hayes, presidente de Great Hill Capital en Nueva York.

* Apple cerró en baja después de que el fabricante del iPhone recortó su programa de recompra de acciones en 10.000 millones de dólares y el presidente ejecutivo Tim Cook dijera a los analistas que los aranceles podrían añadir unos 900 millones de dólares en costos este trimestre.

* Los gigantes petroleros Chevron y Exxon Mobil subieron después de que ambos presentaron resultados trimestrales.

(Edición en español de Javier López de Lérida y Javier Leira)