Wall Street sube por optimismo ante la IA; Dow Jones termina en máximo histórico

Por Purvi Agarwal y Nikhil Sharma

6 ene (Reuters) - Wall Street cerró al alza el martes, gracias a un repunte de los valores de chips debido al renovado optimismo sobre la inteligencia artificial, un alza de Moderna y con el índice Dow Jones en un máximo histórico.

* Moderna subió después de que BofA Global Research elevara su precio objetivo para la farmacéutica, lo que contribuyó a la subida del índice sanitario del S&P 500.

* Los valores de las empresas tecnológicas de memoria y almacenamiento subieron después de que el presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, diera detalles sobre los próximos procesadores de inteligencia artificial, que incluyen una nueva capa de tecnología de almacenamiento.

* SanDisk, Western Digital, Seagate Technology y Micron Technology alcanzaron máximos históricos.

* El índice de chips PHLX también alcanzó un máximo histórico, con lo que su ganancia en las tres primeras sesiones bursátiles de 2026 ronda el 8%.

* Los inversores esperan datos económicos fiables a medida que se disipan los efectos del cierre de 43 días del Gobierno federal, y entre las próximas publicaciones figuran la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) del miércoles y el informe de empleo de diciembre del viernes.

* Unos datos de empleo más débiles de lo esperado podrían reforzar los argumentos a favor de recortes de las tasas de interés del banco central.

* El Dow se acercó a la histórica marca de los 50.000 puntos.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 42,92 puntos, o un 0,61%, a 6.944,97 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 147,40 puntos, o un 0,63%, a 23.543,22 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 489,12 puntos, o un 1%, a 49.466,30 puntos.

* Los datos del martes mostraron que el PMI compuesto final de S&P Global bajaba a 52,7 en diciembre desde los 53,0 del mes anterior, mientras que el PMI de servicios se redujo a 52,5 desde 52,9.

* Los inversores dejaron de lado los temores a las repercusiones geopolíticas más amplias después de que la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el fin de semana, apostando a que la medida podría allanar el camino para que las empresas estadounidenses obtengan acceso a las reservas de petróleo de Venezuela.

(Reporte de Purvi Agarwal y Nikhil Sharma en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)