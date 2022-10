Wall street sube por previsiones empresariales que superan conmoción política en reino unido

Por Shreyashi Sanyal

20 oct (Reuters) - Los principales índices de Wall Street recuperaban el equilibrio el jueves, tras la breve conmoción que supuso la dimisión de Liz Truss como primera ministra de Reino Unido, ya que la atención volvía a centrarse en las previsiones positivas de IBM y AT&T.

* A las 1500 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 299,33 puntos, o un 0,98%, a 30.723,14 unidades; el índice S&P 500 ganaba 26,44 puntos, o un 0,72%, a 3.721,60 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 102,57 puntos, o un 0,96%, a 10.783,08 unidades.

* Las acciones de IBM Corp mejoraban un 4,1%, liderando el avance entre los componentes del Dow, después de que la empresa de software y servicios informáticos superó el miércoles las estimaciones de beneficios trimestrales y dijo que espera superar los objetivos de crecimiento de los ingresos para todo el año.

* Su colega Verizon Communications Inc subía un 2,3%, después de que AT&T Inc se disparó un 9,9% tras elevar su previsión de beneficios anuales.

* Ambas empresas impulsaban el índice sectorial de servicios de comunicación del S&P en un 1,9%, liderando las ganancias entre los 11 principales sectores del índice de referencia.

* Los resultados optimistas de los grandes bancos estadounidenses, Netflix Inc, Procter & Gamble Co y Travelers Companies Inc llevaron a los analistas a elevar las expectativas de crecimiento de los beneficios del tercer trimestre de las empresas del S&P 500 hasta el 3,1% desde el 2,8% de la semana anterior, según datos de Refinitiv. Sin embargo, la estimación sigue siendo muy inferior al aumento del 11,1% previsto a principios de julio.

* "Con el pequeño conjunto de empresas que ha presentado sus resultados hasta ahora, estamos viendo que la mayoría ha superado las estimaciones de beneficios y yo lo pondría en la categoría de 'mejor que lo que se temía'", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth en Nueva York.

* Tesla Inc. perdía un 6,6%, ya que el fabricante de vehículos eléctricos se refirió a los persistentes desafíos logísticos, con un crecimiento de las entregas del cuarto trimestre inferior al 50% previsto.

