Wall street sube por recuperación de acciones de crecimiento, que contrarresta resultados mixtos

(Actualiza a media sesión. Cambia precios y agrega detalles, contexto y comentario)

Por Bansari Mayur Kamdar y Praveen Paramasivam

13 abr (Reuters) - Las acciones estadounidenses subían el miércoles, ya que la recuperación de los valores de crecimiento y los buenos resultados de Delta Air Lines compensaban la caída del banco JPMorgan tras informar de una baja de la ganancia trimestral.

* A las 1451 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 45,66 puntos, o un 0,18%, a 34.284,09 unidades; el índice S&P 500 ganaba 11,78 puntos, o un 0,26%, a 4.409,23 unidades, y el Nasdaq Composite subía 114,64 puntos, o un 0,86%, a 13.485,61 unidades.

* Las acciones de megacapitalización Apple Inc y Meta Platforms Inc subían un 0,6% cada uno, mientras que Nvidia Corp y Advanced Micro Devices Inc trepaban un 2,4% y un 2,3%, respectivamente, después de que los papeles de los fabricantes de chips se vieron afectados durante la semana.

* El índice de semiconductores de Filadelfia ha perdido casi un 21,8% y el Nasdaq un 14% en lo que va de año, ya que los valores tecnológicos y de crecimiento líderes del mercado se vieron presionados por las señales de la Reserva Federal de que subirá de forma agresiva las tasas de interés para controlar la creciente inflación.

* Ocho de los 11 principales sectores del S&P 500 avanzaban, con los valores industriales liderando las ganancias, ayudados por el avance de las acciones de las aerolíneas.

* Delta Air Lines Inc. se disparaba un 5,8% tras prever una vuelta a los beneficios en el trimestre actual, ya que la demanda de viajes aéreos está en máximos históricos. Aerolíneas como American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc y Southwest Airlines Co ganaban entre un 7,2% y un 9,9%.

* Por su parte, los avances del mercado eran limitados por JPMorgan Chase & Co, que declinaba un 2,8% después de informar de una caída del 42% en el beneficio trimestral, ya que la crisis de Ucrania y una inflación en máximos de décadas paralizaron la actividad de intermediación del banco.

* Grandes bancos como Citigroup Inc, Wells Fargo & Co , Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley y Bank of America Corp, que presentarán sus resultados esta semana y la próxima, cedían entre un 0,2% y un 1,1%.

(Editado en español por Carlos Serrano)