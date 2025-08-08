Wall Street sube porque candidato de Trump a la Fed aviva las apuestas a bajas de tasas

Por Nikhil Sharma y Pranav Kashyap

8 ago (Reuters) - Wall Street subía el viernes, preparando un fuerte final de semana, después de que la elección interina del presidente Donald Trump para un puesto de gobernador de la Fed fortaleció las expectativas de una política monetaria más expansiva.

* A las 1419 GMT, el índice S&P 500 ganaba 40,47 puntos, o un 0,64%, a 6380,47 unidades, mientras que el Nasdaq subía 155,01 puntos, o un 0,73%, a 21.397,71 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 230,27 puntos, o un 0,52%, a 44.199,13 unidades.

* Trump decidió el jueves promover cambios a la Reserva Federal nominando al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para un puesto en el consejo tras la abrupta salida de Adriana Kugler, y reduciendo su lista de candidatos para sustituir a Jerome Powell, cuyo mandato termina el 15 de mayo.

* Bloomberg News informó de que el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, se perfilaba como uno de los principales aspirantes a la presidencia.

* Los inversores habían recibido señales contradictorias sobre el futuro de la Fed, ya que la presión de Trump suscita la preocupación por la independencia del banco central y una posible remodelación del liderazgo que podría introducir un sesgo expansivo.

* "La realidad es que el presidente no puede obligar a un presidente a renunciar o poner cualquier otra presión para hacer que los gobernadores fuercen las tasas más bajas. Se trata de poner a gente que va a ser más expansiva y, en última instancia, llevar a más recortes de tasas, estén justificados o no", dijo Phil Blancato, presidente ejecutivo de Ladenburg Thalmann Asset Management.

* En la jornada, todos los sectores cotizaban con ganancias.

* Tanto el S&P 500 como el Nasdaq se encaminaban a su mejor semana en más de un mes, mientras que el Dow Jones se encaminaba a registrar modestas ganancias.

* La renta variable se ha beneficiado de un drástico cambio en las expectativas de tasas de interés y de un aluvión de resultados empresariales positivos. (Reporte de Nikhil Sharma y Pranav Kashyap en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)