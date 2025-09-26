Wall Street sube tras datos de inflación que alivian preocupaciones sobre tasas

Por Niket Nishant y Sukriti Gupta

26 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el viernes, tras unos datos de inflación que cumplieron con las expectativas, aliviando la preocupación de que las persistentes presiones sobre los precios puedan retrasar los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* A las 1356 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 356,29 puntos, o un 0,78%, a 46.305,74 unidades; el índice S&P 500 mejoraba 36,32 puntos, o un 0,55%, a 6641,04 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 71,14 puntos, o un 0,32%, a 22.455,84 unidades.

* El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó algo más de lo esperado en agosto, según los datos, lo que mantiene a la economía en terreno sólido a medida que avanza el tercer trimestre, mientras que la inflación sigue acelerándose a un ritmo moderado.

* Los datos ofrecen claridad tras una tensa semana en la que los inversores sopesaron las señales contradictorias de las autoridades monetarias de la Fed. El S&P 500 y el Nasdaq se encaminan a su peor semana desde fines de julio, rompiendo una racha de tres semanas de alzas.

* Algunos analistas, sin embargo, advirtieron de que las cifras de inflación no captan el panorama completo y que el impacto de los nuevos aranceles aún tiene que filtrarse.

* "Aún está por llegar una repercusión de la inflación mucho mayor. Las empresas acumularon existencias de forma agresiva durante la primera mitad del año, lo que les ha permitido retrasar las subidas de precios, pero este proceso se está produciendo ahora", dijo Nathan Sheets, de Citigroup.

* El sector financiero mejoraba cerca de un 1%, liderando los avances del S&P 500, los valores tecnológicos subían un 0,1% y los energéticos, un 1,2%. Las ganancias de Boeing y de bancos como Goldman Sachs y JPMorgan apoyaban al Dow.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el jueves nuevos aranceles a las importaciones, lo que podría reavivar los temores a una nueva guerra comercial y complicar las perspectivas inflacionarias. El laboratorio Eli Lilly sumaba un 1,7% y el fabricante de camiones Paccar, un 4,4%, encabezando las alzas en el S&P 500. (Reporte adicional de Purvi Agarwal en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)