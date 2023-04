Wall street sube tras datos de inflación y empleo que reducen temores por tasas

Por Sruthi Shankar y Ankika Biswas

13 abr (Reuters) - Los índices bursátiles estadounidenses subían el jueves, ya que la moderación de la inflación de los precios al productor y el aumento de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo aliviaban los temores sobre las alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal para frenar la escalada de los precios.

* A las 1343 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 18,09 puntos, o un 0,05%, a 33.664,59 unidades; el índice S&P 500 ganaba 13,74 puntos, o un 0,34%, a 4.105,69 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 106,53 puntos, o un 0,89%, a 12.035,87 unidades.

* Un informe del Departamento de Trabajo mostró que los precios al productor cayeron de forma inesperada en marzo, al disminuir el costo de la gasolina, y hubo indicios de que la inflación subyacente a la producción estaba remitiendo.

* Otro reporte mostró que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo aumentó más de lo esperado la semana pasada, otra señal de que las condiciones del mercado laboral se están relajando.

* "Esto es un buen indicio de que la inflación se está relajando y disminuyendo de forma bastante acusada. Las peticiones de subsidio de desempleo también fueron una noticia favorable para la Reserva Fed", dijo Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities en Nueva York.

* "La inflación, tanto a nivel de los consumidores como de los productores, está bajando, en la dirección correcta (...) aunque elevada, sigue siendo una buena noticia y esto es una gran consideración en términos de que la Fed ponga fin a su ciclo de endurecimiento", agregó.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense caía, impulsando los valores de crecimiento sensibles a las tasas, como Apple Inc, Amazon.com Inc y Alphabet Inc, que avanzaban casi un 2%.

* Los sectores industrial, financiero y energético, sensibles a la economía, cedían parte de sus recientes ganancias.

(Editado en español por Carlos Serrano)

