Wall Street sube tras dictamen de la Corte Suprema de EE. UU. contra los aranceles de Trump

Por Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan

20 feb (Reuters) - Las acciones estadounidenses subían el viernes, después de que la Corte Suprema anulara los aranceles generales del presidente Donald Trump, lo que supuso un alivio para los inversores tras datos económicos más débiles de lo esperado

El máximo tribunal estadounidense falló en contra de los aranceles globales de Trump, promulgados en virtud de una ley federal destinada a situaciones de emergencia nacional

Sus gravámenes del 2 de abril, el "Día de la Liberación", incluían un arancel básico del 10% sobre todas las importaciones a Estados Unidos y gravámenes adicionales específicos del 15% al 50% sobre la mayoría de los países, muchos de los cuales se renegociaron y posteriormente se redujeron

Aunque los mercados bursátiles se han recuperado de la caída provocada por el anuncio de los aranceles del año pasado, tanto las empresas como los consumidores siguen lidiando con las consecuencias de los gravámenes

El Promedio Industrial Dow Jones subía 77,46 puntos, o un 0,16%, a 49.472,62 unidades; el S&P 500 ganaba 30,47 puntos, o un 0,44%, a 6.892,36; y el Nasdaq Composite sumaba 184,67 puntos, o un 0,81%, a 22.867,40 unidades

Las acciones de los fabricantes de juguetes estadounidenses Hasbro y Mattel, el minorista de muebles online Wayfair, el propietario de Pottery Barn, Williams-Sonoma, y el minorista de muebles de lujo RH, algunas de las empresas afectadas por los aranceles, subían tras el veredicto

Los papeles del fabricante de automóviles General Motors recuperaban parte de sus pérdidas y descendían un 0,1%, mientras que Ford Motor trepaba un 1%

"Los mercados están respondiendo con un mayor apetito de riesgo por las acciones porque finalmente se ha resuelto algo", dijo Todd Schoenberger, director de inversiones de CrossCheck Management en Washington D.C. "La única cuestión ahora es el asunto de los reembolsos, que podría tener un impacto negativo en la economía"

Wall Street sintió la presión previamente, después de que datos mostraron que el crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en el cuarto trimestre, mientras que otra lectura indicó que la inflación repuntó en diciembre

Los operadores se mantenían en gran medida con sus apuestas de que la Reserva Federal aplicará su próximo recorte de tasas de interés en junio

(Reporte de Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan en Bangalore; Editado en español por Manuel Farías)