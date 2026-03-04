Wall Street sube tras informe sobre contactos secretos de Irán con EEUU

Por Johann M Cherian y Ragini Mathur

4 mar (Reuters) -

Los principales índices de Wall Street subían el miércoles, mientras los inversores sopesan un informe que indicó que agentes iraníes se pusieron en contacto en secreto con Estados Unidos para entablar conversaciones con el fin de poner fin al conflicto, mientras que la garantía del presidente Donald Trump de estabilizar los mercados petroleros también impulsaba el optimismo.

* A las 15:40 GMT, el índice S&P 500 ganaba 44,34 puntos, o un 0,65%, a 6.860,97 unidades, mientras que el Nasdaq subía 272,64 puntos, o un 1,22%, a 22.790,39 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 207,48 puntos, o un 0,43%, a 48.708,75 unidades.

* The New York Times informó de que agentes de inteligencia iraníes se pusieron en contacto de forma indirecta con la CIA un día después de los ataques, pero los funcionarios estadounidenses siguen mostrándose escépticos sobre la posibilidad de que el Gobierno de Donald Trump o Teherán estén preparados para una distensión a corto plazo.

* "En sí misma, es probablemente una buena noticia, pero no debemos dar nada por sentado, ya que la administración ha dejado bastante claro que tiene objetivos que aún no ha cumplido", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B Riley Wealth.

* Las acciones del sector turístico, sensibles a los precios del petróleo, registraban resultados mixtos, tras haber subido en las operaciones previas a la apertura del mercado. American Airlines ganaba un 1,2% y Norwegian Cruise

cotizaba estable, mientras que Carnival

y Delta

caían un 1,2% y un 0,8%, respectivamente.

* Productores de petróleo y gas como ConocoPhillips

y Cheniere Energy perdían un 2,8% y un 1,5%, respectivamente, mientras que el sector energético del S&P 500 caía un 1,8%, liderando las bajas entre los sectores.

* Varios países de Oriente Medio también han detenido temporalmente la producción de petróleo y gas, y Estados Unidos busca expandir su campaña hacia el interior de Irán.

Sin embargo, los anuncios de Trump sobre una escolta naval estadounidense para los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz y el seguro contra riesgos políticos traían cierto alivio.

* Los inversores también se hacían con acciones tecnológicas que se vendieron masivamente en febrero. Nvidia

subía un 1% y otros papeles de chips, como Sandisk

y Applied Digital

, avanzaban un 2,7% y un 5%, respectivamente. (Editado en español por Carlos Serrano)