Wall street sube tras la fuerte caída del lunes; nike y micron lideran ganancias

(Actualiza a media sesión. Cambia redacción y agrega firma de autores)

Por Shreyashi Sanyal y Bansari Mayur Kamdar

21 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el martes, impulsados por Nike y Micron tras sus buenos resultados, mientras que los valores tecnológicos, muy castigados, se recuperaban de la fuerte caída del día anterior.

* La variante del coronavirus ómicron, que se está extendiendo rápidamente, ha sacudido los mercados bursátiles de todo el mundo, provocando importantes caídas en el último mes del año debido a la preocupación por el impacto de la cepa en la recuperación económica mundial.

* Nike Inc subía un 6,5%, liderando las ganancias entre los componentes del Dow Jones. Superó las estimaciones trimestrales de ganancias e ingresos, y se mostró confiado en que los problemas de la cadena de suministro remitirán en su próximo año fiscal.

* Micron Technology Inc. lideraba el avance entre los fabricantes de chips, con un salto del 9,9%, después de prever unas ganancias optimistas en el segundo trimestre y superar las expectativas de Wall Street.

* Las actualizaciones positivas ayudaron a disipar algunas preocupaciones sobre las limitaciones de la cadena de suministro en un entorno de alta inflación, que se ha convertido en un motivo de preocupación para los bancos centrales del mundo.

* Diez de los 11 principales sectores del S&P 500 avanzaban en las primeras operaciones, mientras que el índice de semiconductores del SE de Filadelfia ganaba un 1,6%.

* Las empresas de crecimiento de megacapitalización, como Tesla Inc, Microsoft Corp, Apple Inc, Amazon.com Inc, y Alphabet Inc, subían entre un 0,2% y un 1,3% después de recibir una paliza el lunes.

* A las 1539 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 282 puntos, o un 0,81 por ciento, a 35.211,71 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 31 puntos, o un 0,68 por ciento, a 4.599,02 unidades.

* El Nasdaq ganaba 90,403 puntos, o un 0,60 por ciento, a 15.071,347 unidades. (Reporte de Shreyashi Sanyal en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)