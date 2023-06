Wall street sube tras unos datos económicos alentadores y menor temor a una recesión

(Actualiza con cotizaciones al cierre y añade autores)

Por Sruthi Shankar, Sinéad Carew y Johann M Cherian

27 jun (Reuters) - Los índices bursátiles estadounidenses se recuperaron el martes de una reciente racha de pérdidas, ya que unos datos económicos optimistas disiparon las preocupaciones sobre una recesión inminente provocada por las agresivas subidas de tasas de interés de la Reserva Federal.

* Informes estadounidenses separados mostraron que los nuevos pedidos de bienes de capital fabricados en el país aumentaron inesperadamente en mayo, y las ventas de viviendas unifamiliares nuevas subieron en el mismo mes, mientras que la confianza del consumidor avanzó a un máximo de casi un año y medio en junio.

* Si bien los datos económicos fueron alentadores, Rhys Williams, estratega jefe de Spouting Rock Asset Management, dijo que el mercado también subía debido a factores estacionales.

* "Tuviste una mala semana en el mercado de valores la semana pasada y un mal día el lunes. Es solo un poco de recuperación", dijo Williams. "También podría haber algo de escaparate de fin de trimestre a medida que nos acercamos al final del trimestre".

* El Promedio Industrial Dow Jones rompió una racha perdedora de seis días el martes, mientras que el Nasdaq Composite, de fuerte componente tecnológico, se encaminaba a su mejor desempeño en el primer semestre en 40 años y el S&P 500 avanzó tras caer en cinco de las últimas seis sesiones.

* Según datos preliminares, el índice S&P 500 ganó 49,25 puntos, o un 1,14%, a 4.378,07 unidades, mientras que el Nasdaq subió 219,71 puntos, o un 1,65%, a 13.555,49 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumó 210,66 puntos, un 0,62%, a 33.925,37 unidades.

* Las señales de resiliencia económica de Estados Unidos también impulsaron el índice Dow Transports y el índice Russell 2000 de pequeña capitalización.

* Según la herramienta Fedwatch de CME Group, los operadores consideran que hay alrededor de un 77% de probabilidades de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en 25 puntos básicos, a un rango del 5,25% al 5,50%, en su reunión de julio, frente al 74,4% del día anterior.

* Las acciones de pesos pesados como Microsoft Corp y Apple Inc estuvieron entre los mayores impulsos para el S&P 500 durante la sesión, junto con Amazon.com Inc, Tesla Inc y Nvidia Corp.

* Los títulos de Meta Plataformas Inc subieron después de que Citigroup elevó su precio objetivo para las acciones. (Rerporte de de Sinéad Carew en Nueva York, Sruthi Shankar, Johann M Cherian en Bengaluru y Terence Gabriel en Nueva York; Editado en español por Javier López de Lérida y Aida Peláez-Fernández)

