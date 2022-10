Wall street sube y bofa destaca tras positivo reporte de resultados

Por Ankika Biswas

17 oct (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el lunes, en una sesión en la que Bank of America lideraba las ganancias entre las entidades crediticias tras presentar unos resultados mejores de lo esperado, respaldados por las rápidas subidas de tasas de interés de la Reserva Federal.

* A las 1347 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 585,88 puntos, o un 1,98%, a 30.220,71 unidades; el índice S&P 500 ganaba 89,71 puntos, o un 2,50%, a 3.672,78 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 314,33 puntos, o un 3,05%, a 10.635,72 unidades.

* Bank of America Corp sub√≠a un 4,53%, ya que el prestamista se benefici√≥ de mayores ingresos netos por intereses en su tercer trimestre, pese a que a√Īadi√≥ 378 millones de d√≥lares a sus reservas para pr√©stamos incobrables.

* "El BAC se benefici√≥ de un entorno de tasas de inter√©s m√°s altas tanto en el rendimiento de los pr√©stamos reci√©n emitidos como en el crecimiento del n√ļmero de depositantes", dijo Siddharth Singhai, de Ironhold Capital en Nueva York.

* Bank of NY Mellon Corp también se benefició del alza de tasas, impulsando sus papeles un 5,64%, mientras que los de Goldman Sachs, que publicará sus resultados el martes, trepaban un 2,23% tras conocerse un plan para combinar sus negocios de banca de inversión y comercio.

* En general, el alza de tasas impulsó los ingresos por intereses de los prestamistas en el tercer trimestre, pero las turbulencias de los mercados ahogaron la negociación y los bancos reservaron más fondos para prepararse para una desaceleración económica.

* El índice bancario del S&P 500 avanzaba un 3,14%. Los 11 índices sectoriales del S&P 500 subían, con la tecnología , los servicios de comunicación y el consumo discrecional a la cabeza, con ganancias cercanas al 3% cada uno.

* Grandes valores de crecimiento de megacapitalizaci√≥n como Apple Inc, Meta Platforms Inc, Amazon.com y Tesla Inc sumaban en torno al 3%-4% cada uno, mientras el rendimiento de los bonos a 10 a√Īos del Tesoro estadounidense retroced√≠a desde m√°ximos de varios a√Īos.

(Reporte de Ankika Biswas y Shreyashi Sanyal en Bengaluru; reporte adicional de Bansari Mayur Kamdar; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

Reuters