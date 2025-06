Wall Street sube y petróleo baja, ya que se prevén represalias limitadas tras ataques de EE.UU. a Irán

NUEVA YORK (AP) — Los precios de las acciones subieron el lunes en la Bolsa de Valores de Nueva York, y el precio del petróleo bajó, por la esperanza de que Irán no interrumpa el flujo global de crudo luego de que Estados Unidos interviniera en su guerra con Israel.

El S&P 500 subió 57,33 puntos, o 1%, y cerró en 6025,17 después de una semana en la que los precios de las acciones habían subido y bajado debido a preocupaciones sobre la posible escalada del conflicto. El promedio industrial Dow Jones sumó 374,96 puntos, o 0,9%, para quedar en 42.581,78, y el compuesto Nasdaq ganó 183,56 unidades, o 0,9%, y se ubicó en 19.630,97.

El precio del petróleo inicialmente subió 6% después de que comenzaran las operaciones el domingo por la noche, una señal de crecientes preocupaciones mientras los inversores tenían su primera oportunidad de reaccionar a los bombardeos de Estados Unidos, pero rápidamente borró todas esas ganancias y pasó a una fuerte pérdida a medida que el enfoque cambió de lo que hizo el ejército estadounidense a cómo reaccionaría Irán.

El lunes por la tarde, el precio de un barril de petróleo de referencia de Estados Unidos había caído 7,2% para establecerse en US$68,51 después de haber superado brevemente los US$78. Eso lo llevó casi de regreso a donde estaba antes de que comenzaran los combates hace más de una semana, cuando estaba apenas por encima de US$68.

Las pérdidas se aceleraron bruscamente después de que Irán anunciara un ataque con misiles a la base aérea de Al Udeid en Qatar, que utiliza el ejército de Estados Unidos. Irán dijo que igualó el número de bombas lanzadas por Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes este fin de semana, lo que podría ser una señal de disposición para desescalar el conflicto.

Quizás lo más importante para los mercados financieros es que la represalia de Irán no parece apuntar al flujo de petróleo. El temor durante toda la guerra entre Israel e Irán ha sido que podría apretar el suministro mundial de petróleo, lo que aumentaría los precios del mismo, la gasolina y otros productos refinados del crudo.

Irán es un importante productor de crudo, y también podría intentar bloquear el Estrecho de Ormuz frente a su costa, a través del cual pasan barcos con el 20% del petróleo usado en el mundo.

Varios analistas dijeron que Irán probablemente no cerraría la vía marítima porque Irán mismo utiliza el estrecho para mover su propio crudo, principalmente a China, y necesita los ingresos generados por tales ventas de petróleo.

“Es una posibilidad como táctica de tierra quemada”, dijo Tom Kloza, analista jefe de mercado en Turner Mason & Co.

No es probable". Neil Newman, director gerente de Atris Advisory Japan, dijo que aún hay esperanza de que la guerra entre Israel e Irán pueda ser un conflicto corto, con la idea de que "el gran golpe de los estadounidenses será efectivo y luego volveremos a una especie de normalidad, en cuyo caso no hay necesidad de una reacción inmediata y de pánico". Por supuesto, no todos están seguros sobre el próximo movimiento de Irán. Andy Lipow, un analista de Houston que cubre los mercados de petróleo desde hace 45 años, dijo que los países no siempre actúan de manera racional y que no se sorprendería si Teherán reaccionara por razones políticas o emocionales. "Si el Estrecho de Ormuz se cerrara completamente, los precios del petróleo subirían a US$120, US$130 dólares por barril", dijo Lipow. "Significaría precios más altos para todos esos bienes transportados por camión, y sería más difícil para la Fed bajar las tasas de interés". La Reserva Federal de Estados Unidos ha sido reacia a reducir las tasas de interés este año porque está esperando ver cuánto afectarán los aranceles del presidente Donald Trump a la economía y la inflación. La inflación se ha mantenido relativamente moderada recientemente, pero un aumento en los precios del petróleo y la gasolina pondría presión en ella. Eso, a su vez, podría mantener a la Fed en espera porque los recortes de tasas pueden avivar la inflación, además de dar un impulso a la economía. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,38% a 4,33%. En Wall Street, Tesla de Elon Musk fue uno de los motores que impulsaron al S&P 500 al haber ganado 8,2%. La compañía de vehículos eléctricos comenzó una prueba el domingo de un pequeño grupo de taxis autónomos en Austin, Texas. Es algo que Musk ha estado promocionando durante mucho tiempo y ha sido crucial para que el precio de las acciones de Tesla sea tan alto como es. En los mercados de valores en el extranjero, los índices cayeron modestamente en toda Europa después de terminar mixtos en Asia. El CAC 40 de Francia cayó 0,7%, y el Hang Seng de Hong Kong subió 0,7% para dos de los movimientos más grandes del mundo. ___ Kurtenbach contribuyó desde Bangkok. Los periodistas de The Associated Pres Mayuko Ono en Tokio y Matt Ott en Washington contribuyeron a este despacho.