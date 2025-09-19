Wall Street sube y sus tres principales índices se encaminan a cerrar la semana con alzas

(.)

Por Purvi Agarwal y Sukriti Gupta

19 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el viernes, con el Nasdaq extendiendo los avances de la sesión previa para alcanzar un récord intradía, mientras que FedEx trepaba luego de que la empresa de paquetería reportó unos resultados trimestrales positivos.

* FedEx ganaba un 1,7% tras presentar el jueves utilidades e ingresos trimestrales que superaron las estimaciones de los analistas, ya que la reducción de costos y la fortaleza de los envíos nacionales ayudaron a compensar la debilidad de los volúmenes internacionales.

* Apple subía un 1,3% tras el aumento del precio objetivo por parte de J.P. Morgan, mientras que Tesla sumaba un 2,6% tras conocerse una mejora de recomendación de Baird de "neutral" a "sobreponderar".

* Las ganancias impulsaban a los sectores tecnológico y de consumo discrecional del S&P 500, que avanzaban un 0,5% y un 0,8%, respectivamente.

* Por el contrario, las financieras y las energéticas perdían un 0,3% y un 0,9%, respectivamente.

* A las 1451 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 7,15 puntos, o un 0,02%, a 46.149,57 unidades, el índice S&P 500 ganaba 6,16 puntos, o un 0,09%, a 6638,00 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 64,44 puntos, o un 0,29%, a 22.535,16 unidades.

* El índice Russell 2000 de empresas de pequeña capitalización bajaba un 0,1% tras alcanzar brevemente un récord intradía. El jueves registró un cierre récord, el primero desde noviembre de 2021.

* Los tres índices se encaminaban a anotar ganancias semanales, luego del primer recorte de tasas de la Fed de 2025 e indicios de una mayor relajación de la política monetaria. El renovado optimismo en torno al comercio de acciones vinculadas a la IA también contribuía a la subida.

* En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, hablaron por teléfono, dijeron medios estatales chinos y un funcionario estadounidense, en su intento de ayudar a mantener TikTok activo en Estados Unidos y aliviar la tensión entre dos superpotencias en medio de un enfrentamiento sobre el comercio.

* El presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo el viernes que cree que será apropiado recortar las tasas en un cuarto de punto en cada una de las dos últimas reuniones del año de la Fed. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, hablará más tarde el viernes. (Reporte de Purvi Agarwal y Sukriti Gupta en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)