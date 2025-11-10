Wall Street sube, ya que la esperanza de reapertura del Gobierno de EE. UU. mejora la confianza

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

10 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el lunes, tras las señales de progreso en Washington para poner fin a un cierre récord del Gobierno que paralizó la publicación de datos económicos y elevó la preocupación por el estado de la economía.

* A las 14:44 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 283,95 puntos, o un 0,6%, a 47.271,05 unidades; el índice S&P 500 sumaba 81,91 puntos, o un 1,22%, a 6.810,71 unidades; y el Nasdaq Composite subía 451,61 puntos, o un 1,96%, a 23.456,15 unidades.

* El domingo, los senadores avanzaron en una votación de procedimiento de un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que se modificará para financiar el Gobierno hasta el 30 de enero. Si se aprueba en el Senado, requeriría la aprobación de la Cámara baja y la firma del presidente Donald Trump, lo que podría tardar varios días.

* "Si conseguimos poner fin al cierre, sería positivo a corto plazo (...) con un posicionamiento más limpio, podríamos ver algunas compras", dijo Mohit Kumar, de Jefferies. "También abriría el camino para la publicación de datos (...) deberíamos empezar a ver los datos de solicitudes iniciales y debería haber tiempo suficiente para recopilar datos para el informe de empleo a principios de diciembre".

* La mayoría de los valores tecnológicos avanzaban, con un alza del 3,4% de Nvidia, mientras que Alphabet y Amazon.com sumaban un 3% cada una.

* Los valores de tecnología de la información y de consumo discrecional lideraban las alzas en el S&P 500.

* El índice de pequeña capitalización Russell 2000 mejoraba un 1,4%, mientras que la medida más amplia de semiconductores sumaba un 3,1%.

* El índice de volatilidad CBOE bajaba 1,12 puntos, a 17,96, retrocediendo desde el máximo de tres semanas alcanzado el viernes. (Editado en español por Carlos Serrano)