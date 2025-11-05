Wall Street sube, ya que los valores tecnológicos se estabilizan tras liquidación

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

5 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el miércoles, al estabilizarse los valores tecnológicos tras las ventas de la sesión anterior, mientras que un informe de nóminas privadas mejor de lo esperado apenas alteró las expectativas de un recorte de tasas de interés en diciembre.

A las 1502 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 109,06 puntos, o un 0,23%, a 47.188,36 unidades; el índice S&P 500 mejoraba 18,62 puntos, o un 0,27%, a 6.790,17 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 105,87 puntos, o un 0,45%, a 23.454,51 unidades.

El informe de empleo ADP mostró que las nóminas privadas estadounidenses repuntaron con fuerza en octubre, calmando algunos temores en torno al debilitamiento del mercado laboral.

"Aunque el informe fue mejor de lo esperado, dista mucho de mostrar un crecimiento vertiginoso", dijo Bret Kenwell, de eToro. "La gran pregunta es si los inversores encontrarán alivio en estas cifras o si se sentirán decepcionados por lo que puede significar para la decisión de tasas de la Reserva Federal en diciembre".

Muchos valores tecnológicos que formaron parte de las ventas del martes tras las advertencias de un retroceso del mercado por parte de destacados jefes de bancos estadounidenses y las opiniones bajistas de los fondos de cobertura sobre el comercio de la inteligencia artificial rebotaban.

Nvidia ganaba un 0,7% y Broadcom, un 3,2%, en una sesión en la que el sector más amplio de la tecnología de la información subía un 0,5% tras caer más de un 2% el martes.

Los valores financieros cedían un 0,1%. Los papeles de Bank of America restaban un 2,9% pese a que el segundo mayor prestamista de Estados Unidos elevó su objetivo de rentabilidad.

McDonald's avanzaba un 3,3%, impulsando al Dow, después de que la empresa superó las estimaciones de ventas comparables mundiales en el tercer trimestre.

