Wall street termina mixto antes de conocerse los datos de inflación eeuu

Por Sruthi Shankar y Ankika Biswas

11 abr (Reuters) - Wall Street cerró con tendencia mixta el martes, perdiendo impulso a última hora de la sesión, mientras los inversores esperaban datos cruciales sobre la inflación y la temporada de informes de empresas del primer trimestre.

* El Dow Jones cerró en terreno positivo, impulsado por sectores sensibles desde el punto de vista económico, como el industrial, el de materiales y el de transportes. El índice S&P 500 terminó básicamente sin cambios y el Nasdaq a la baja. * "Cuando se ve que los cíclicos van a la cabeza, eso indica que los temores de recesión podrían ser algo exagerados", dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group en Omaha. "Esa es una señal saludable, lo que no esperarías ver si nos dirigiéramos directamente a la recesión".

* Las acciones ganaron impulso brevemente por la tarde cuando el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, instó a la cautela, advirtiendo que la Reserva Federal debe tener cuidado con subir las tasas demasiado agresivamente en sus esfuerzos por domar la inflación.

* Ante la falta de catalizadores que muevan el mercado, los inversores se fijaron en el índice de precios al consumo (IPC) del miércoles en busca de cualquier prueba de que continúa el largo y lento enfriamiento de la inflación.

* "Es la calma que precede a la tormenta", añadió Detrick. "Con los enormes datos de inflación de mañana, las actas de la Fed que se publicarán pronto y los beneficios a la vuelta de la esquina, los operadores están adoptando un enfoque de esperar y ver cómo llegan los datos de inflación".

* En términos mensuales, los analistas prevén un enfriamiento del IPC general y subyacente hasta el 0,2% y el 0,4%, respectivamente. Pero en términos interanuales, mientras que las estimaciones de media prevén una caída significativa del IPC general (del 6,0% al 5,2%), se espera que el IPC subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, se acelere (del 5,5% al 5,6%).

* Mientras la inflación se enfría lentamente hasta el objetivo medio anual del 2% de la Reserva Federal, los participantes en el mercado apuestan por una probabilidad del 70% de otra subida de las tasas de interés de 25 puntos básicos al término de su reunión de política monetaria de mayo, según la herramienta FedWatch de CME.

* Más allá del IPC, los inversores están pendientes de la temporada de presentación de informes del primer trimestre, que arranca este viernes con los resultados de tres grandes bancos, Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co y Wells Fargo & Co.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 0,02 puntos, o un 0,00%, para terminar en 4.109,14 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió 51,92 puntos, o un 0,43%, hasta 12.032,44. El Promedio Industrial Dow Jones subió 100,97 puntos, o un 0,30%, hasta 33.686,64.

* Las acciones relacionadas con las criptomonedas, como Coinbase Global Inc, Riot Platforms Inc y Marathon Digital Holdings Inc subían cuando el bitcóin superó el nivel de 30.000 dólares por primera vez en 10 meses.

(Reporte de Sruthi Shankar y Ankika Biswas en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías y Juana Casas)

