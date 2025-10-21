Wall Street tiene un cierre dispar, pero los resultados apuntalan al Dow Jones

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 21 oct (Reuters) - Los índices estadounidenses cerraron con un resultado dispar, con el Dow al frente el martes, ya que una serie de sólidos resultados atrajo a los inversores a los sectores industrial y de bienes de capital.

* La debilidad de los valores de crecimiento y semiconductores llevó al Nasdaq, cargado de tecnología, a un cierre a la baja.

* "Estamos un poco en un punto de indecisión, en el que nadie se siente especialmente convencido de nada", dijo Michael Green, estratega jefe de Simplify Asset Management. "Eso se refleja en una menor reacción a la sorpresa de las ganancias".

* Gigantes corporativos como General Motors, GE Aerospace, 3M y Coca-Cola publicaron resultados en general optimistas.

* Sin embargo, los principales índices bursátiles estadounidenses rondan máximos históricos y las valoraciones son elevadas, por lo que los resultados positivos por sí solos pueden resultar insuficientes para mantener el apetito por el riesgo de los inversores.

* Las acciones de General Motors subieron después de que el fabricante de automóviles elevó sus previsiones.

* Hasta ahora, 78 de las empresas del S&P 500 han presentado sus resultados. De ellas, el 87% ha superado las expectativas de Wall Street. Los analistas prevén actualmente un crecimiento agregado de las ganancias del tercer trimestre del S&P 500 del 9,2% interanual.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 0,34 puntos, o un 0,01%, a 6734,79 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajó 36,54 puntos, o un 0,17%, a 22.950,91 puntos. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 217,02 puntos, un 0,46%, a 46.923,60.

* Las acciones de Warner Brothers Discovery subieron después de que la empresa anunció que está considerando una venta directa, citando el interés de varios posibles compradores, en la última reorganización en el sector de medios de comunicación. A última hora de la sesión, el consejo rechazó una oferta de Paramount Skydance. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru; editado en español por Ricardo Figueroa)