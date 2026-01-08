Wall Street tiene un cierre dispar por baja de tecnológicas y alza de acciones de defensa

Por Purvi Agarwal y Noel Randewich

8 ene (Reuters) -

Wall Street cerró con resultados mixtos el jueves, lastrado por las pérdidas de los valores tecnológicos de peso, mientras que las empresas de defensa avanzaban después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió un presupuesto militar de US$1,5 billones.

* Nvidia, Broadcom y Microsoft bajaron.

* La caída del índice tecnológico S&P 500 lo dejó con una pérdida de un 1% en lo que va de 2026, ya que los inversores se volvieron más quisquillosos con los valores relacionados con la inteligencia artificial (IA), cuyas valoraciones se han inflado por las alzas desmesuradas de los últimos años.

* Las acciones de Alphabet subieron el día después de que la matriz de Google superó el miércoles a Apple en capitalización bursátil por primera vez desde 2019, convirtiéndose en la segunda mayor empresa estadounidense.

* "Si bien la IA todavía está caliente, va a haber ganadores y perdedores", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth. "Se ha convertido en un sector de muéstrame. Muéstrame cómo monetizas esto. Muéstrame si va a haber un retorno del capex que estás poniendo en tu desarrollo".

* Las acciones de defensa atrajeron la atención en la sesión tras la declaración de Trump de que el presupuesto militar de Estados Unidos para 2027 debería ser de US$1,5 billones, mucho más de los US$901.000 millones aprobados por el Congreso para 2026. * Lockheed Martin, Northrop Grumman y Kratos Defense subieron.

* Las acciones de defensa repuntaron después de caer el miércoles tras la amenaza de Trump de bloquear a los contratistas de defensa el pago de dividendos o la recompra de acciones hasta que aceleren la producción de armas. * Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 0,18 puntos, a 6.920,89 puntos, mientras que el Nasdaq Composite bajó 103,47 puntos, o un 0,44%, a 23.480,80 puntos. El Promedio Industrial Dow Jones subió 260,79 puntos, o un 0,53%, a 49.256,87. (Editado en español por Carlos Serrano)