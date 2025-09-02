Wall Street toca mínimos de más de una semana por incertidumbre arancelaria, a la espera de datos

Por Purvi Agarwal y Ragini Mathur

2 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street tocaban mínimos de más de una semana el martes, mientras los inversores que regresaban de un largo fin de semana festivo se preocupaban por la legalidad de los aranceles del presidente Donald Trump y esperaban informes económicos cruciales.

* A las 1441 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 282,83 puntos, o un 0,62%, a 45.262,05 unidades; el índice S&P 500 perdía 54,25 puntos, o un 0,84%, a 6406,01 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 209,65 puntos, o un 0,98%, a 21.245,9 unidades.

* Una corte de apelaciones estadounidense dictaminó en un fallo dividido el viernes que la mayoría de los aranceles de Trump son ilegales, pero permitió que los gravámenes sigan en vigor hasta el 14 de octubre. La administración Trump aún puede presentar una apelación ante la Corte Suprema.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a más largo plazo subía. El retorno de las notas a 30 años operaba en máximos de más de un mes, presionando a la renta variable.

* El índice de volatilidad del mercado CBOE también tocó su marca más alta en más de tres semanas y mejoraba 1,85 puntos, a 18 unidades.

* "Si la Corte Suprema dictamina que los aranceles son ilegales, el Gobierno tendrá que devolver todo ese dinero (...) si hay más deuda, los rendimientos subirán más, lo que significa más problemas para el mercado", dijo Robert Pavlik, de Dakota Wealth.

* Los índices recortaban algunos descensos después de que el Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo que su PMI manufacturero subió a 48,7 en agosto, frente a los 48 de julio.

* Aun así, la mayoría de los sectores del S&P 500 cotizaron en números rojos, siendo los valores tecnológicos los que más bajaron. Nvidia caía un 1,5%, Apple un 0,8% y Microsoft, un 0,6%.

(Editado en español por Carlos Serrano)