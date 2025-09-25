Wall Street toca mínimos de una semana mientras inversores reevalúan expectativas de tasas

Por Niket Nishant y Sukriti Gupta

25 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street operaban el jueves en mínimos de una semana, tras nuevos datos económicos y unas declaraciones de una autoridad de la Reserva Federal que moderaron el optimismo en torno a los recortes de las tasas de interés.

* A las 1358 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 195,89 puntos, o un 0,42%, a 45.926,27 unidades; el índice S&P 500 perdía 56,81 puntos, o un 0,86%, a 6581 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 268,81 puntos, o un 1,19%, a 22.228,72 unidades.

* Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo bajaron en 14.000, a una cifra desestacionalizada de 218.000, en la semana finalizada el 20 de septiembre, según datos del Departamento de Trabajo. Los economistas consultados por Reuters esperaban 235.000 pedidos.

* "La verdadera pregunta será: ahora que los datos del desempleo son menos malos de lo previsto, ¿significa eso que la Fed podría no recortar (las tasas) en octubre y diciembre y esperar posiblemente hasta diciembre?", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research.

* Los inversores reducían del 92% al 83,4% sus expectativas de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de octubre de la Fed, según la herramienta FedWatch de CME. El banco central estadounidense bajó los tipos en un cuarto de punto porcentual la semana pasada, su primer recorte desde diciembre, e indicó que se avecinaban más reducciones.

* Sin embargo, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, manifestó el jueves su inquietud ante la posibilidad de que se rebajen las tasas con demasiada rapidez, señalando los riesgos de que se dispare la inflación.

* Los valores tecnológicos del S&P 500 restaban un 1,2%, con Nvidia y Broadcom bajando un 1,3% y un 2,8%, respectivamente. Estos movimientos provocaban un descenso del 2,2% en el índice más amplio de semiconductores, y lastraban al Nasdaq, de gran peso tecnológico.

* Los valores de servicios de comunicación cedían un 1,1%, presionados por Alphabet y Meta Platforms, que caían un 1,7% y un 1,4%, respectivamente. (Editado en español por Carlos Serrano)