Waller de la Fed: dato de empleo de enero es sorpresa positiva, si se mantiene podría evaluar postura sobre tasas

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 23 feb (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo que estaba dispuesto a mantener las tasas de interés sin cambios en la reunión de marzo del banco central si los próximos datos de empleo de febrero indican que el mercado laboral estadounidense ha "dado un giro hacia una base más sólida" tras un 2025 débil.

El inesperado y fuerte crecimiento del empleo en enero, con 130.000 puestos de trabajo, fue "una sorpresa al alza", y si eso continúa en febrero, "mi opinión sobre la política monetaria adecuada podría inclinarse hacia una pausa en nuestra próxima reunión", dijo Waller en declaraciones preparadas para una conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial.

Waller se mostró en desacuerdo con la decisión de la reunión de enero de la Fed de mantener las tasas sin cambios, afirmando que consideraba apropiado recortar la tasa oficial otro cuarto de punto porcentual, dado el débil crecimiento del empleo y lo que él consideraba riesgos de aumento del desempleo.

En ese momento, el presidente Donald Trump, que ha pedido al banco central que realice fuertes recortes de las tasas, todavía estaba considerando su candidatura para la presidencia de la Fed. Desde entonces, Trump ha nombrado a Kevin Warsh para sustituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, cuando termine su mandato en mayo.

Waller afirmó que, en su opinión, la inflación actual se debe en gran medida a los aranceles a la importación impuestos por el gobierno de Trump y que es probable que remita a medida que las empresas terminen de adaptarse a ellos.

La sentencia de la Corte Suprema del viernes, que anuló la mayoría de los nuevos aranceles, ha vuelto a dejar la situación en suspenso, pero Waller afirmó que era "poco probable que tuviera un impacto significativo" en la trayectoria de la política monetaria.

En este momento, dijo que consideraba que la inflación, una vez eliminada la repercusión persistente de los aranceles, probablemente se situaría cerca del 2%, lo que le permitía centrarse en la situación del mercado laboral.

El reto, dijo, es determinar si el aumento del empleo en enero indica que el mercado "ha dado un giro" -una posibilidad, según él, dado el crecimiento económico actual- o si se revisará a la baja y volverá la debilidad en la contratación en febrero.

Los datos de empleo de febrero se publicarán el 6 de marzo, antes de la reunión de la Fed del 17 y 18 de marzo.

El informe de empleo de enero "fue claramente una sorpresa al alza y sugiere que el mercado laboral puede estar dando un giro", afirmó Waller. "Pero si las buenas noticias del mercado laboral de enero se revisan a la baja o se evaporan en febrero, eso respaldaría mi postura en la última reunión del FOMC, en la que consideré que era apropiada una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés oficial". (Reportaje de Howard Schneider; edición de Chizu Nomiyama, Editado en español por Juana Casas)