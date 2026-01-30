Waller, de la Fed, dice discrepó a favor de bajar tasas por "riesgo significativo" para mercado laboral

WASHINGTON, 30 ene (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Christopher Waller, dijo el viernes que discrepó a favor de una reducción de tasas de un cuarto de punto porcentual en la reunión de la Fed de esta semana porque ve un "riesgo significativo" de que un mercado laboral ya débil pueda encaminarse hacia una recesión más pronunciada.

"Existen dudas considerables (...) sobre el crecimiento futuro del empleo", dijo Waller en un comunicado en el que explicaba su desacuerdo, mientras que el débil crecimiento del empleo el año pasado y otros datos "sugieren que un deterioro sustancial del mercado laboral es un riesgo significativo".

