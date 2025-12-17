Waller, de la Fed, dice que defendería "claramente" la independencia del banco central

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 17 dic (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, que está en la lista corta para suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, el próximo año, dijo el miércoles que defendería "claramente" la independencia del banco central si es desafiado por un presidente de Estados Unidos.

Waller, que está previsto que se reúna con el presidente Donald Trump sobre la posibilidad de tomar el relevo de Powell cuando termine su mandato el próximo mayo, dijo que hay formas de que el presidente y un jefe de la Fed interactúen y compartan sus puntos de vista sin comprometer el trabajo del banco central.

Trump "se muestra muy claro en Truth Social" sobre lo que quiere de la política monetaria y "no creo que haya ninguna confusión al respecto", dijo Waller en respuesta a una pregunta durante la Cumbre de CEO de la Yale School of Management en Nueva York.

Pero en términos de interacciones directas entre un jefe de la Fed y el presidente, los momentos son limitados, dijo Waller. Señalando que los líderes de la Fed se han coordinado adecuadamente con los presidentes en tiempos de crisis, la mayor parte del tiempo no es necesaria una relación más estrecha, dijo Waller.

"El presidente de la Fed y el secretario del Tesoro desayunan cada dos semanas", dijo Waller, señalando que "esa es una cadena normal de comunicación en la que la información puede pasar de la Casa Blanca al presidente sobre cuáles son las necesidades de la administración".

"Ese es un canal de comunicación típico. Se entiende bien, y no creo que haya nada malo en continuar con ese canal", dijo Waller.

Preguntado sobre si defendería la independencia del banco central ante un presidente que cuestionara ese estatus, Waller dijo que la respuesta sería "claramente".

CARRERA POR LA SUCESIÓN DE POWELL

Waller, exdirector de investigación de la Fed de San Luis, se convirtió en gobernador de la Fed en 2020 tras ser seleccionado para el puesto por Trump durante su primer mandato en la Casa Blanca.

Waller, el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh han sido mencionados como los que tienen más posibilidades de tomar el relevo de Powell.

Trump ha atacado repetidamente a la Fed y a Powell por no recortar las tasas de interés tan agresivamente como le gustaría.

La Fed es independiente por ley, y una amplia gama de expertos, así como responsables políticos, creen que los bancos centrales hacen mejor política cuando están libres de consideraciones políticas. Por ejemplo, la política monetaria agresivamente expansiva propugnada por Trump conlleva grandes riesgos de inflación.

El proceso de selección del jefe de la Reserva Federal por parte del presidente ha suscitado dudas sobre el grado de independencia del candidato.

En un movimiento muy inusual, Trump instaló al asesor económico de la Casa Blanca Steven Miran como gobernador de la Fed, lo que le permite servir como responsable de la política monetaria del banco central mientras está de licencia de su otro papel.

Waller ha sido un firme partidario de recortar las tasas para ayudar a impulsar un mercado laboral debilitado.

Aunque algunos observadores pensaron que su temprano giro hacia una política monetaria más laxa formaba parte de un posible intento de suceder a Powell, Waller ha subrayado que su opinión se basaba en los datos y que posteriormente se vio respaldada por la evolución de la economía.

En sus declaraciones del miércoles, Waller dijo que la Fed todavía tiene margen para recortar más las tasas porque los riesgos de inflación están disminuyendo y el crecimiento del empleo se ha debilitado.

Una encuesta compartida en el evento de Yale mostró que, si bien los líderes corporativos favorecían fuertemente a Waller como sucesor de Powell, sólo alrededor de un tercio de ellos cree que Trump elegirá al gobernador de la Fed, las mismas probabilidades de que sea Hassett o Warsh. (Reportaje de Michael S. Derby; Edición de Paul Simao, Editado en español por Juana Casas)