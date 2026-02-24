Waller, de la Fed, dice que el banco central está implementando la tecnología de IA con cautela.
Por Michael S. Derby
24 feb (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo el martes que el banco central estadounidense está avanzando con cautela para adoptar la tecnología de inteligencia artificial (IA) con un enfoque sistémico.
"No podemos abordar la IA de forma casual" y "como banco central, nos exigimos un alto nivel a la hora de utilizar la tecnología", afirmó Waller en una conferencia celebrada por el Banco de la Reserva Federal de Boston.
Para la Fed y el uso de la IA, "eso significa establecer límites claros sobre cómo y dónde se usa, controles estrictos de seguridad de la información, una validación rigurosa de los modelos, la responsabilidad humana en las decisiones y una evaluación continua a medida que la tecnología evoluciona", con la innovación y la gestión de riesgos como prioridades complementarias, dijo el funcionario de la Fed.
Waller no hizo comentarios sobre las perspectivas económicas y de política monetaria en sus declaraciones preparadas.
Waller dijo que, a pesar de que la Fed es una organización muy descentralizada, está adoptando un enfoque más unificado para implementar la tecnología de IA.
"Nos movemos como un solo sistema, con una dirección y una alineación compartidas", dijo Waller. Y en cuanto a decidir para qué se va a utilizar la tecnología, "partimos del problema que hay que resolver y de las necesidades empresariales, y luego aplicamos la capacidad adecuada" del conjunto de tecnologías de IA disponibles. (Reportaje de Michael S. Derby; edición en español de Javier López de Lérida)