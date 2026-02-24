Waller, de la Fed, dice que el banco central está implementando la tecnología de IA con cautela.

Por Michael S. Derby

24 feb (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal Christopher ‌Waller dijo ‌el ⁠martes que el banco central estadounidense está avanzando con cautela para adoptar la tecnología de ​inteligencia artificial (IA) ⁠con ⁠un enfoque sistémico.

"No podemos abordar la IA de forma ​casual" y "como banco central, nos exigimos un alto ‌nivel a la hora de ​utilizar la tecnología", afirmó Waller ​en una conferencia celebrada por el Banco de la Reserva Federal de Boston.

Para la Fed y el uso de la IA, "eso significa establecer límites claros sobre cómo y ​dónde se usa, controles estrictos de seguridad de la información, una ⁠validación rigurosa de los modelos, la responsabilidad humana en las decisiones ‌y una evaluación continua a medida que la tecnología evoluciona", con la innovación y la gestión de riesgos como prioridades complementarias, dijo el funcionario de la Fed.

Waller no hizo comentarios sobre las perspectivas económicas y de política monetaria ‌en sus declaraciones preparadas.

Waller dijo que, a pesar de ⁠que la Fed es una organización muy descentralizada, ‌está adoptando un enfoque más unificado para ⁠implementar la tecnología de IA.

"Nos ⁠movemos como un solo sistema, con una dirección y una alineación compartidas", dijo Waller. Y en cuanto a decidir para qué se va a utilizar la tecnología, "partimos ‌del problema que hay que ​resolver y de las necesidades empresariales, y luego aplicamos la capacidad adecuada" del conjunto de tecnologías de IA disponibles. (Reportaje de Michael S. Derby; ‌edición en español de Javier López de Lérida)