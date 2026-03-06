Waller de la Fed dice que no espera que el actual "shock" del precio del petróleo tenga impacto persistente en la inflación: bbg tv

WASHINGTON, 6 mar (Reuters) - El aumento de los precios de la gasolina tras el inicio de los ataques aéreos de Estados Unidos contra Irán puede suponer un shock para los consumidores, pero es poco probable que la subida global de los precios del petróleo provoque una inflación persistente o justifique un cambio en la política monetaria, dijo el viernes Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos.

"Se va a producir un repunte en los precios de la gasolina. Eso es lo que van a ver los ciudadanos estadounidenses cuando vayan a la gasolinera, y se quedarán mirando y se sorprenderán un poco", dijo Waller en Bloomberg Television.

"Si se revierte en... un par de semanas o incluso dos meses, no va a ser un factor importante en el futuro".

(Reporte de Howard Schneider. Edición en español de Manuel Farías)